ФАС признала нарушением рекламу об эффективности «Арбидола» против коронавируса
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала нарушением рекламу лекарственного препарата «Арбидол» с утверждением о его эффективности против коронавируса нового типа. Речь идет о рекламе, распространявшейся в январе 2020 г. в эфире радиостанций.
ФАС приняла такое решение, так как на момент выхода рекламы в инструкции по применению препарата не было информации, содержащейся в рекламном посыле относительно действия «Арбидола» против коронавируса. В рекламном ролике утверждалось, что «Арбидол» эффективен против коронавируса нового типа (COVID-2019). В инструкции же говорится, что лекарственный препарат является противовирусным средством, подавляет in vitro вирусы гриппа А и В, возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и коронавирус (Coronavirus), ассоциированный с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС).
Согласно информации ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава, предоставленной по запросу ФАС, в инструкции по применению «Арбидола» отсутствует информация об инфекционном заболевании, вызываемом коронавирусом 2019-nCoV. Минздрав не получал запроса на расширение показаний к применению «Арбидола». ФАС выдала производителю «Арбидола» — «Отисифарму» предписание о прекращении нарушения. Согласно КоАП компания может быть оштрафована на сумму от 200 000 до 500 000 руб.
25 февраля ведомство возбудило административное дело против «Отисифарм». Производитель должен был до 6 марта предъявить ФАС результаты исследований, доказывающие, что «Арбидол» действительно эффективен против коронавируса нового типа. Были ли представлены такие доказательства, в сообщении ФАС не говорится.
По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, число заболевших коронавирусом нового типа в мире превысило 110 000 человек. Больше всего заболевших в Китае (более 80 000), Италии (более 9100), Южной Корее (более 7500) и Иране (более 7100).