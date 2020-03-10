ФАС признала нарушением рекламу об эффективности «Арбидола» против коронавируса

ФАС приняла такое решение, так как на момент выхода рекламы в инструкции по применению препарата не было информации, содержащейся в рекламном посыле относительно действия «Арбидола» против коронавируса. В рекламном ролике утверждалось, что «Арбидол» эффективен против коронавируса нового типа (COVID-2019). В инструкции же говорится, что лекарственный препарат является противовирусным средством, подавляет in vitro вирусы гриппа А и В, возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и коронавирус (Coronavirus), ассоциированный с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС).