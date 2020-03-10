В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций и оснащена современным медицинским оборудованием. Медицинское учреждение возведут в поселении Вороновское, недалеко от деревни Голохвастово. В этом районе нет крупных жилых комплексов. Ближайшие жилые дома расположены в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза превышает радиус требуемой санитарной зоны, говорится в блоге.
Новая больница станет станет дополнением к стационару в Коммунарке и инфекционной клинической больнице №1, в которых получают лечение заболевшие коронавирусом и находятся на карантине контактировавшие с ними.
За последние двое суток количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 20 человек. Девять случаев зафиксировано в Москве, три в Липецке, два в Санкт-Петербурге и по одному в Забайкалье, Нижнем Новгороде, в Тюменской, Калининградской, Белгородской областях и Подмосковье. Еще троих россиян, заразившихся коронавирусом, эвакуировали с лайнера в Японии в Казань.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших коронавирусом нового типа в мире превысило 110 000 человек. Больше всего заболевших в Китае (более 80 000), Италии (более 9100), Южной Корее (более 7500) и Иране (более 7100).