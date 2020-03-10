В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу

За последние двое суток количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 20 человек. Девять случаев зафиксировано в Москве, три в Липецке, два в Санкт-Петербурге и по одному в Забайкалье, Нижнем Новгороде, в Тюменской, Калининградской, Белгородской областях и Подмосковье. Еще троих россиян, заразившихся коронавирусом, эвакуировали с лайнера в Японии в Казань.