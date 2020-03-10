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В Липецкой области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Ведомости

Из-за угрозы распространения коронавируса в Липецкой области ввели режим повышенной готовности, соответствующее распоряжение подписал руководитель администрации области Игорь Артамонов. 7 марта в регионе были зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом.

Распоряжением предусмотрены следующие меры:

  • При первых симптомах респираторных заболеваний необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

  • В случае обнаружения симптомов после возвращения в Россию необходимо вызвать врача на дом и «обеспечить самоизоляцию на дому»

  • Работодателям поручено измерять температуру сотрудников, заболевших предписано отправлять на больничный.

Все трое заболевших в Липецкой области вернулись из Италии в первых числах марта. Сейчас они находятся под наблюдением в областной клинической инфекционной больнице. Также врачи взяли под наблюдение пять человек, которые контактировали с зараженными.

За последние двое суток количество заболевших коронавирусом в России увеличилось с 17 до 20. Девять случаев зафиксировано в Москве, три в Липецке, два в Санкт-Петербурге и по одному в Забайкалье, Нижнем Новгороде, в Тюменской, Калининградской, Белгородской областях и Подмосковье. Кроме того, трое россиян, больных коронавирусом, были эвакуированы с лайнера в Японии в Казань.

9 марта количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 110 000 человек. Больше всего заболевших в Китае (более 80 000), Италии (более 9 100), Южной Корее (более 7500) и Иране (более 7100).

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