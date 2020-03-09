В России обнаружили три новых случая коронавируса
В России обнаружили три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, все три — в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб. Таким образом, к настоящему моменту в России зарегистрировано 20 случаев заболевания.
Заболевшие посещали Италию в последние две недели, говорится в сообщении штаба. Сейчас все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
Таким образом за последние сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось с 17 до 20 — девять в Москве, три в Липецке, два в Санкт-Петербурге и по одному в Забайкалье, Нижнем Новгороде, в Тюменской, Калининградской, Белгородской областях и Подмосковье. Кроме того, трое россиян, больных коронавирусом, были эвакуированы с лайнера в Японии в Казань.
9 марта количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 110 000 человек. Больше всего заболевших зарегистрировано в Китае (более 80 000), Южной Корее (7,478), Италии (7,375) и Иране (7,161).