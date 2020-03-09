В России обнаружили три новых случая коронавируса

Таким образом за последние сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось с 17 до 20 — девять в Москве, три в Липецке, два в Санкт-Петербурге и по одному в Забайкалье, Нижнем Новгороде, в Тюменской, Калининградской, Белгородской областях и Подмосковье. Кроме того, трое россиян, больных коронавирусом, были эвакуированы с лайнера в Японии в Казань.