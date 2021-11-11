Вирусолог спрогнозировал высокое плато по коронавирусу в России

«Вы знаете, мы, наверное, довольно скоро выйдем на плато, но, скорее всего, по этому плато, мы пойдем на довольно высоком уровне, пока народ не вакцинируется, провакцинируется — тогда это (заболеваемость коронавирусом. — Ред.) будет снижаться», — сказал Альтштейн.