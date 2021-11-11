Вирусолог спрогнозировал высокое плато по коронавирусу в России
Плато по заболеваемости коронавирусом в России может быть на высоком уровне до тех пор, пока граждане не начнут активнее вакцинироваться, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна.
«Вы знаете, мы, наверное, довольно скоро выйдем на плато, но, скорее всего, по этому плато, мы пойдем на довольно высоком уровне, пока народ не вакцинируется, провакцинируется — тогда это (заболеваемость коронавирусом. — Ред.) будет снижаться», — сказал Альтштейн.
В России за последние сутки выявили 40 759 случаев заражения коронавирусом, сообщал оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Также за сутки 1237 человек скончались от COVID-19, после максимума в 1239 смертей днем ранее. За весь период пандемии в России зарегистрировано 8 952 472 случая заражения коронавирусом. 7 687 317 пациентов вылечились от вируса, 251 691 — скончался.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 48,4%. Вице-премьер подчеркнула, что пока говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом и снижении заболеваемости рано. Она заявила, что для защиты людей от вируса нужно вакцинировать 90-95% населения. Нынешней цели в 80% недостаточно.