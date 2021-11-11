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Умер последний белый президент ЮАР Фредерик де Клерк

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Последний белый президент Южно-Африканской Республики Фредерик Виллем де Клерк умер сегодня в возрасте 85 лет, сообщил его фонд FW de Klerk Foundation.

«С глубочайшей печалью Фонд Ф. В. де Клерка должен объявить, что бывший президент Ф. В. де Клерк мирно скончался сегодня утром в своем доме во Фресне после борьбы с раком, мезотелиомой. Мистеру де Клерку было 85 лет. У него остались жена Элита, дети Джейн и Сьюзен и внуки», — сказано в сообщении.

Де Клерк был президентом ЮАР с 1989 по 1994 г. Как отметили в его фонде, 2 февраля 1990 г. глава государства выступил с речью на открытии сессии парламента и объявил о начале перехода страны от апартеида к конституционной демократии. Анонсированные реформы включали в себя легализацию Африканского национального конгресса (АНК), Панафриканского конгресса (ПКК), Южноафриканской коммунистической партии (ЮАКП) и других организаций, выступающих против апартеида, а также освобождение политических заключенных, в том числе Нельсона Манделы, отмену чрезвычайного положения и введение моратория на смертную казнь.

Политика де Клерка привела к завершению политики сегрегации в ЮАР, говорится в заявлении фонда. Итогом этого стало установление «конституционной демократии с равными правами для всех южноафриканцев». Так, в 1994 г. в ЮАР состоялись первые в истории страны парламентские выборы, где активным и пассивным избирательным правом обладали все граждане, а не только белокожие.

Де Клерк стал последним белокожим президентом ЮАР. В 1993 г. вместе с Манделой от получил Нобелевскую премию мира за мирный переход от апартеида к демократическому нерасовому государственному строю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных