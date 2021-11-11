Умер последний белый президент ЮАР Фредерик де Клерк

Де Клерк был президентом ЮАР с 1989 по 1994 г. Как отметили в его фонде, 2 февраля 1990 г. глава государства выступил с речью на открытии сессии парламента и объявил о начале перехода страны от апартеида к конституционной демократии. Анонсированные реформы включали в себя легализацию Африканского национального конгресса (АНК), Панафриканского конгресса (ПКК), Южноафриканской коммунистической партии (ЮАКП) и других организаций, выступающих против апартеида, а также освобождение политических заключенных, в том числе Нельсона Манделы, отмену чрезвычайного положения и введение моратория на смертную казнь.