В Минобороны создали БАД для снижения концентрации коронавируса в 16 раз

«Проведённые нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название «КовБАД», количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз», — рассказал Кириллов. БАД помогает снизить воздействие вируса на организм, поэтому болезнь протекает легче, отметил он.