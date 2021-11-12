В Минобороны создали БАД для снижения концентрации коронавируса в 16 раз
Специалисты 48-го ЦНИИ Минобороны разработали биологически активную добавку «КовБАД», которая помогает снизить концентрацию коронавируса в организме человека в 16 раз на второй день применения, сообщил в интервью газете «Красная звезда» начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Проведённые нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название «КовБАД», количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз», — рассказал Кириллов. БАД помогает снизить воздействие вируса на организм, поэтому болезнь протекает легче, отметил он.
Ученые ЦНИИ разработали несколько образцов БАДов га основе экстракта эхинацеи, аронии, фукоидана, гидролизата кальмара тихоокеанского и других природных компонентов, которые повышают защиту организма от вируса. Один из БАДов был официально зарегистрирован в России.
Ранее директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России разрабатывается лекарство для подавления размножения коронавируса, однако оно появится позднее, чем препарат на основе антител. Клинические испытания препарата на основе антител планируется начать в январе, исследование займет три-четыре месяца. О разработке новых препаратов для лечения COVID-19 говорил и президент России Владимир Путин. Однако лучшим способом защиты от коронавируса он называл вакцинацию.