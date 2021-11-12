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В Минобороны создали БАД для снижения концентрации коронавируса в 16 раз

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Специалисты 48-го ЦНИИ Минобороны разработали биологически активную добавку «КовБАД», которая помогает снизить концентрацию коронавируса в организме человека в 16 раз на второй день применения, сообщил в интервью газете «Красная звезда» начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Проведённые нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название «КовБАД», количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз», — рассказал Кириллов. БАД помогает снизить воздействие вируса на организм, поэтому болезнь протекает легче, отметил он.

Ученые ЦНИИ разработали несколько образцов БАДов га основе экстракта эхинацеи, аронии, фукоидана, гидролизата кальмара тихоокеанского и других природных компонентов, которые повышают защиту организма от вируса. Один из БАДов был официально зарегистрирован в России. 

Ранее директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России разрабатывается лекарство для подавления размножения коронавируса, однако оно появится позднее, чем препарат на основе антител. Клинические испытания препарата на основе антител планируется начать в январе, исследование займет три-четыре месяца. О разработке новых препаратов для лечения COVID-19 говорил и президент России Владимир Путин. Однако лучшим способом защиты от коронавируса он называл вакцинацию.

Ранее по теме: В России разрабатывают подавляющий размножение коронавируса препарат

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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