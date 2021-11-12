Вирусолог назвал условие окончания пандемии коронавируса в 2022 году
Пандемия коронавируса может закончиться в 2022 г., если прививки от коронавируса сделает большая часть населения мира, но вспышки заболеваемости все равно останутся, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна.
«Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки все равно останутся, и надолго это будет, и вакцинироваться нам придется», — пояснил он.
Ранее Альтштейн сообщал, что плато по заболеваемости коронавирусом в России может установиться на высоком уровне, пока люди не начнут активнее делать прививки. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 48,4%. Вице-премьер подчеркнула, что пока говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом и снижении заболеваемости рано. Она заявила, что для защиты людей от вируса нужно вакцинировать 90-95% населения. Нынешней цели в 80% недостаточно.
В России за последние сутки выявили 40 759 случаев заражения коронавирусом, сообщал оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Также за сутки 1237 человек скончались от COVID-19, после максимума в 1239 смертей днем ранее. За весь период пандемии в России зарегистрировано 8 952 472 случая заражения коронавирусом. 7 687 317 пациентов вылечились от вируса, 251 691 — скончался.