Аналитики сообщили о росте трат россиян на алкоголь на 80% в нерабочие дни
За день до начала нерабочих дней россияне потратили на алкоголь в пять раз больше, чем в первый нерабочий день — 28 октября. Аналитики пояснили, что на это повлияло в том числе закрытие алкомаркетов в период нерабочих дней. Из-за этого существенный рост выручки от продажи алкоголя получили розничные сетевые магазины — на 75%, в аэропортах выручка увеличилась на 195%, а в парках снизилась на 38,2%.
Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могли начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Несколько регионов пошли на такой шаг из-за роста заболеваемости коронавирусом. Это, в частности, Томская, Новгородская, Челябинская, Курская и Смоленская области.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период общепит мог работать только навынос и на доставку. Оборот рынка доставки готовой еды с 28 по 31 октября вырос на 41% по сравнению с предыдущими четырьмя днями, подсчитал сервис CloudPayments.