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Общество

Аналитики сообщили о росте трат россиян на алкоголь на 80% в нерабочие дни

Ведомости

Расходы россиян на алкоголь в нерабочие дни выросли на 78,8% в годовом выражении, сообщил РБК со ссылкой на исследование оператора фискальных данных OFD.ru. Компания проанализировала чеки на покупки с 28 октября по 7 ноября.

За день до начала нерабочих дней россияне потратили на алкоголь в пять раз больше, чем в первый нерабочий день — 28 октября. Аналитики пояснили, что на это повлияло в том числе закрытие алкомаркетов в период нерабочих дней. Из-за этого существенный рост выручки от продажи алкоголя получили розничные сетевые магазины — на 75%, в аэропортах выручка увеличилась на 195%, а в парках снизилась на 38,2%. 

Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могли начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Несколько регионов пошли на такой шаг из-за роста заболеваемости коронавирусом. Это, в частности, Томская, Новгородская, Челябинская, Курская и Смоленская области.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период общепит мог работать только навынос и на доставку. Оборот рынка доставки готовой еды с 28 по 31 октября вырос на 41% по сравнению с предыдущими четырьмя днями, подсчитал сервис CloudPayments.

Ранее по теме: Число заказов готовой еды в первые дни локдауна выросло на 24%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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