Аналитики сообщили о росте трат россиян на алкоголь на 80% в нерабочие дни

За день до начала нерабочих дней россияне потратили на алкоголь в пять раз больше, чем в первый нерабочий день — 28 октября. Аналитики пояснили, что на это повлияло в том числе закрытие алкомаркетов в период нерабочих дней. Из-за этого существенный рост выручки от продажи алкоголя получили розничные сетевые магазины — на 75%, в аэропортах выручка увеличилась на 195%, а в парках снизилась на 38,2%.