Число заказов готовой еды в первые дни локдауна выросло на 24%

Оборот рынка доставки готовой еды с 28 по 31 октября вырос на 41% по сравнению с предыдущими четырьмя днями, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса CloudPayments. Данные в денежном выражении он не предоставил. Количество транзакций за этот же период увеличилось на 24%, а средний чек заказа – на 17% до 2050 руб. Представитель CloudPayments объясняет это закрытием общепита или введением QR-кодов на посещение кафе и ресторанов во многих регионах.