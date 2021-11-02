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Число заказов готовой еды в первые дни локдауна выросло на 24%

В этот локдаун россияне не закупают гречу и туалетную бумагу про запас
Маргарита Соболь
Оборот рынка доставки готовой еды с 28 по 31 октября вырос на 41% по сравнению с предыдущими четырьмя днями / Андрей Гордеев / Ведомости

Оборот рынка доставки готовой еды с 28 по 31 октября вырос на 41% по сравнению с предыдущими четырьмя днями, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса CloudPayments. Данные в денежном выражении он не предоставил. Количество транзакций за этот же период увеличилось на 24%, а средний чек заказа – на 17% до 2050 руб. Представитель CloudPayments объясняет это закрытием общепита или введением QR-кодов на посещение кафе и ресторанов во многих регионах.

Опрошенные «Ведомостями» сервисы по доставке еды пока не подвели полные итоги работы первых дней локдауна, но они фиксируют самый быстрый рост заказов в сегменте продажи блюд из ресторанов навынос. К примеру, у «Яндекс.Еды» в первые четыре нерабочих дня этот показатель по Москве вырос в 2,5 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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