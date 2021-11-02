Число заказов готовой еды в первые дни локдауна выросло на 24%В этот локдаун россияне не закупают гречу и туалетную бумагу про запас
Оборот рынка доставки готовой еды с 28 по 31 октября вырос на 41% по сравнению с предыдущими четырьмя днями, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса CloudPayments. Данные в денежном выражении он не предоставил. Количество транзакций за этот же период увеличилось на 24%, а средний чек заказа – на 17% до 2050 руб. Представитель CloudPayments объясняет это закрытием общепита или введением QR-кодов на посещение кафе и ресторанов во многих регионах.
Опрошенные «Ведомостями» сервисы по доставке еды пока не подвели полные итоги работы первых дней локдауна, но они фиксируют самый быстрый рост заказов в сегменте продажи блюд из ресторанов навынос. К примеру, у «Яндекс.Еды» в первые четыре нерабочих дня этот показатель по Москве вырос в 2,5 раза.
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