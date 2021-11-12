Три картины Ван Гога продали на аукционе Christie's почти за $154 млн

Картину «Молодой человек с васильком» Ван Гог написал в Овер-сюр-Уазе за два месяца до своей смерти. Картина была продана за $46,7 млн при максимальной ожидаемой цене в $7 млн. Полотно «Деревянные хижины среди олив и кипарисов» было создано в Сан-Реми в октябре 1889 г. Картину продали за $71,4 млн.