Три картины Ван Гога продали на аукционе Christie's почти за $154 млн
Картины Винсента Ван Гога «Стога сена», «Молодой человек с васильком» и «Деревянные хижины среди олив и кипарисов» были проданы 11 ноября на аукционе Christie’s на общую сумму почти $154 млн, говорится на сайте аукционного дома.
Работу «Стога сена» продали за $35,9 млн — почти на $6 млн дороже максимальной ожидаемой цены. Полотно было написано в 1888 г. в Арле. Цена картины стала рекордной для работ Ван Гога, написанных на бумаге.
Картину «Молодой человек с васильком» Ван Гог написал в Овер-сюр-Уазе за два месяца до своей смерти. Картина была продана за $46,7 млн при максимальной ожидаемой цене в $7 млн. Полотно «Деревянные хижины среди олив и кипарисов» было создано в Сан-Реми в октябре 1889 г. Картину продали за $71,4 млн.
Ранее «Эрмитаж» выпустил ограниченную серию NFT с цифровыми копиями работ известных художников, которые продал на аукционе через маркетплейс ведущей международной блокчейн-экосистемы Binance Binance NFT. На торги была выставлена среди прочих картина Ван Гога «Куст сирени».