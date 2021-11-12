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Три картины Ван Гога продали на аукционе Christie's почти за $154 млн

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Картины Винсента Ван Гога «Стога сена», «Молодой человек с васильком» и «Деревянные хижины среди олив и кипарисов» были проданы 11 ноября на аукционе Christie’s на общую сумму почти $154 млн, говорится на сайте аукционного дома. 

Работу «Стога сена» продали за $35,9 млн — почти на $6 млн дороже максимальной ожидаемой цены. Полотно было написано в 1888 г. в Арле. Цена картины стала рекордной для работ Ван Гога, написанных на бумаге. 

Картину «Молодой человек с васильком» Ван Гог написал в Овер-сюр-Уазе за два месяца до своей смерти. Картина была продана за $46,7 млн при максимальной ожидаемой цене в $7 млн. Полотно «Деревянные хижины среди олив и кипарисов» было создано в Сан-Реми в октябре 1889 г. Картину продали за $71,4 млн.

Ранее «Эрмитаж» выпустил ограниченную серию NFT с цифровыми копиями работ известных художников, которые продал на аукционе через маркетплейс ведущей международной блокчейн-экосистемы Binance Binance NFT. На торги была выставлена среди прочих картина Ван Гога «Куст сирени». 

Ранее по теме: «Эрмитаж» продаст цифровые копии картин Леонардо да Винчи и Кандинского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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