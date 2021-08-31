«Эрмитаж» продаст цифровые копии картин Леонардо да Винчи и Кандинского

Все токенизированые цифровые произведения новой коллекции созданы в двух экземплярах в рамках проекта «Ваш токен хранится в Эрмитаже» . Первый останется на хранении в самом музее, а второй попадет на торги. Каждая из копий подписана директором «Эрмитажа» Михаилом Пиотровским. Отмечается, что он заверил подлинность всех работ, нанеся дату и точное время подписания и «тем самым придав им абсолютную уникальность, увековеченную в блокчейне». Видео подписания копий покупатели получат вместе с самой картиной.