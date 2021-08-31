«Эрмитаж» продаст цифровые копии картин Леонардо да Винчи и Кандинского
Государственный музей «Эрмитаж» выпустил ограниченную серию NFT с цифровыми копиями работ известных художников, которые планирует продать на аукционе через маркетплейс ведущей международной блокчейн-экосистемы Binance Binance NFT. Об этом сообщается на сайте музея.
На торги попадут «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне. Аукцион стартует сегодня в 15:00 мск и продлится до того же времени 7 сентября. Поучаствовать в нем смогут все пользователи Binance.
NFT (non-fungible token) представляет собой невзаимозаменяемый криптографический токен (виртуальную цифровую единицу) в блокчейн-сети. По сути, это сертификат уникальности цифрового объекта, подтверждающий право владеть каким-либо цифровым активом — изображением или аудио.
Все токенизированые цифровые произведения новой коллекции созданы в двух экземплярах в рамках проекта «Ваш токен хранится в Эрмитаже» . Первый останется на хранении в самом музее, а второй попадет на торги. Каждая из копий подписана директором «Эрмитажа» Михаилом Пиотровским. Отмечается, что он заверил подлинность всех работ, нанеся дату и точное время подписания и «тем самым придав им абсолютную уникальность, увековеченную в блокчейне». Видео подписания копий покупатели получат вместе с самой картиной.
Стартовая стоимость одной работы составит $10 000 BUSD. BUSD — это регулируемый стейблкоин, обеспеченный фиатом и привязанный к доллару США. На каждую единицу BUSD имеется один резервный американский доллар. Иными словами, доступное предложение BUSD привязано к американской валюте в соотношении 1:1. Обладатели BUSD могут обменивать свои токены на фиатную валюту и наоборот.
Все вырученные средства перейдут «Эрмитажу». Однако, по словам Пиотровского, музей не собирается решать финансовые вопросы за счет продажи цифровых копий.
«Мы не собираемся решать с помощью токенов финансовые вопросы, у нас нет рыночных ожиданий, связанных с их выпуском. Мы хотим посмотреть, как эта форма будет восприниматься. NFT — это философия, это эстетика обладания. Цифровые копии произведений искусства наполняют интернет, где, по сути, все имеют к ним доступ, но NFT — это чувство собственности, а в нашем случае — чувство причастности к великому музею», — сказал он.