Милонов предложил сократить рабочий день на время зимы
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов направил на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова письмо с предложением сократить на час рабочий день в осенне-зимний период. Об этом сообщает издание RT со ссылкой на копию документа.
«Прошу вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счет включения времени езды до рабочего места на один час», — приводит агентство цитату из письма.
Милонов заявил, что сейчас работодатели не учитывают время, которое сотрудники тратят на поездку до работы. Это приводит к тому, что люди «фактически работают 10-11 часов вместо положенных восьми», подчеркнул депутат.
В письме Милонов указал на климат в России, который, по его мнению, снижает эффективность труда. Особенно это касается осеннего и зимнего периодов. Короткий световой день, холодная погода и осадки негативно сказываются на эмоциональном состоянии населения и их трудовой ответственности. Все это пагубно отражается на здоровье, пояснил Милонов.
Временное сокращение рабочего дня должно повысить трудовую дисциплину и мотивацию сотрудников, считает депутат. Кроме того, подобная мера продемонстрирует социальную направленность государства, говорится в письме.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил сократить рабочую неделю в некоторых регионах или компаниях в качестве эксперимента, отметив, что сейчас многие развитые страны движутся в эту сторону. Обсудить эту тему он неоднократно предлагал с 2019 г. При этом Минтруд после дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей заявил, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения.