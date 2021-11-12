Милонов предложил сократить рабочий день на время зимы

В письме Милонов указал на климат в России, который, по его мнению, снижает эффективность труда. Особенно это касается осеннего и зимнего периодов. Короткий световой день, холодная погода и осадки негативно сказываются на эмоциональном состоянии населения и их трудовой ответственности. Все это пагубно отражается на здоровье, пояснил Милонов.