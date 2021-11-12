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Милонов предложил сократить рабочий день на время зимы

Ведомости

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов направил на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова письмо с предложением сократить на час рабочий день в осенне-зимний период. Об этом сообщает издание RT со ссылкой на копию документа. 

«Прошу вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счет включения времени езды до рабочего места на один час», — приводит агентство цитату из письма. 

Милонов заявил, что сейчас работодатели не учитывают время, которое сотрудники тратят на поездку до работы. Это приводит к тому, что люди «фактически работают 10-11 часов вместо положенных восьми», подчеркнул депутат.

В письме Милонов указал на климат в России, который, по его мнению, снижает эффективность труда. Особенно это касается осеннего и зимнего периодов. Короткий световой день, холодная погода и осадки негативно сказываются на эмоциональном состоянии населения и их трудовой ответственности. Все это пагубно отражается на здоровье, пояснил Милонов.

Временное сокращение рабочего дня должно повысить трудовую дисциплину и мотивацию сотрудников, считает депутат. Кроме того, подобная мера продемонстрирует социальную направленность государства, говорится в письме.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил сократить рабочую неделю в некоторых регионах или компаниях в качестве эксперимента, отметив, что сейчас многие развитые страны движутся в эту сторону. Обсудить эту тему он неоднократно предлагал с 2019 г. При этом Минтруд после дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей заявил, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения. 

Ранее по теме: Более половины россиян заявили о желании работать в четырехдневку летом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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