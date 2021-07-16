Более половины россиян заявили о желании работать в четырехдневку летом

Ранее британский центр Autonomy опубликовал результаты исследования, где сообщил, что два масштабных эксперимента по внедрению четырехдневной рабочей недели без снижения зарплаты, прошедших в период с 2015 по 2019 г. в Исландии, закончились «ошеломляющим успехом». Так, уровень стресса работников снизился, а производительность сохранилась на прежнем уровне или даже возросла. Кроме того, мужчины в семьях стали больше брать на себя домашних обязанностей, что, по мнению авторов доклада, положительно отличается на гендерном равенстве.