Более половины россиян заявили о желании работать в четырехдневку летом
Более половины россиян (58%) заявили о том, что летом хотели бы работать четыре дня в неделю, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».
«Больше половины опрошенных (58%) считают, что в летний период нужно ввести четырехдневную рабочую неделю. Однако 42% респондентов хотят оставить прежнее количество рабочих дней летом»,— цитирует агентство текст исследования. Большинство россиян (64%) считают, что четырехдневка положительно скажется на производительности труда, только 7% — что негативно, и 29% — что не повлияет на нее.
О том, что четырехдневка позитивно скажется и на атмосфере команды, заявили 73% опрошенных, 23% считают, что она не окажет влияния на отношения в коллективе, а 4% опрошенных заявили о негативном влиянии.
Ранее британский центр Autonomy опубликовал результаты исследования, где сообщил, что два масштабных эксперимента по внедрению четырехдневной рабочей недели без снижения зарплаты, прошедших в период с 2015 по 2019 г. в Исландии, закончились «ошеломляющим успехом». Так, уровень стресса работников снизился, а производительность сохранилась на прежнем уровне или даже возросла. Кроме того, мужчины в семьях стали больше брать на себя домашних обязанностей, что, по мнению авторов доклада, положительно отличается на гендерном равенстве.
В 2019 г. занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в России. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Минтруд заявил, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения. После этого Медведев призвал продолжить рассмотрение этого вопроса, однако в итоге в мае этого года в Минтруде заявили, что не увидели предпосылок для подобных нововведений. Альтернативой четырехдневке в ведомстве предложили считать удаленную занятость.