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Более половины россиян заявили о желании работать в четырехдневку летом

Ведомости

Более половины россиян (58%) заявили о том, что летом хотели бы работать четыре дня в неделю, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

«Больше половины опрошенных (58%) считают, что в летний период нужно ввести четырехдневную рабочую неделю. Однако 42% респондентов хотят оставить прежнее количество рабочих дней летом»,— цитирует агентство текст исследования. Большинство россиян (64%) считают, что четырехдневка положительно скажется на производительности труда, только 7% — что негативно, и 29% — что не повлияет на нее.

О том, что четырехдневка позитивно скажется и на атмосфере команды, заявили 73% опрошенных, 23% считают, что она не окажет влияния на отношения в коллективе, а 4% опрошенных заявили о негативном влиянии.

Ранее британский центр Autonomy опубликовал результаты исследования, где сообщил, что два масштабных эксперимента по внедрению четырехдневной рабочей недели без снижения зарплаты, прошедших в период с 2015 по 2019 г. в Исландии, закончились «ошеломляющим успехом». Так, уровень стресса работников снизился, а производительность сохранилась на прежнем уровне или даже возросла. Кроме того, мужчины в семьях стали больше брать на себя домашних обязанностей, что, по мнению авторов доклада, положительно отличается на гендерном равенстве.

В 2019 г. занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в России. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Минтруд заявил, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения. После этого Медведев призвал продолжить рассмотрение этого вопроса, однако в итоге в мае этого года в Минтруде заявили, что не увидели предпосылок для подобных нововведений. Альтернативой четырехдневке в ведомстве предложили считать удаленную занятость.

Ранее по теме: В Исландии заявили об успехе эксперимента с четырехдневной рабочей неделей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных