В Исландии заявили об успехе эксперимента с четырехдневной рабочей неделей
Два масштабных эксперимента по внедрению четырехдневной рабочей недели без снижения зарплаты, прошедших в период с 2015 по 2019 г. в Исландии, закончились «ошеломляющим успехом». Уровень стресса работников снизился, а производительность сохранилась на прежнем уровне или даже возросла, следует из результатов исследования, опубликованного на сайте британского центра Autonomy.
В экспериментах приняли участие 2500 человек — это более 1% всего трудоспособного населения Исландии. Уменьшение количества рабочих часов с 40 до 35 в неделю «положительно отразилось как на работниках, так и на бизнесе». «Производительность и [уровень] предоставления услуг остались прежними или улучшились на большинстве тестируемых рабочих мест. В итоге около 86% работающего населения сможет перейти на укороченный рабочий график или требовать сокращения рабочих часов», — отмечается в исследовании.
Согласно полученным данным, у участников эксперимента кроме роста или сохранения производительности появилось больше времени на общение с семьей, друзьями, хобби и просто отдых, снизился уровень стресса. Кроме того, участвовавшие в эксперименте «мужчины в гетеросексуальных семьях стали брать на себя больше обязанностей по дому, увеличивая степень равенства в распределении труда», а те, кто в одиночку воспитывает ребенка, получили больше времени для ухода за детьми.
Как подчеркнул директор по исследованиям Autonomy Уилл Стронж, комментируя результаты экспериментов, они закончились «ошеломляющим успехом». По его словам, госсектор Исландии может стать первопроходцем в массовом внедрении четырехдневной рабочей недели.
В 2019 г. занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в России. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Минтруд заявил, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения. После этого Медведев призвал продолжить рассмотрение этого вопроса, однако в итоге в мае этого года в Минтруде заявили, что не увидели предпосылок для подобных нововведений. Альтернативой четырехдневке в ведомстве предложили считать удаленную занятость.