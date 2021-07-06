В Исландии заявили об успехе эксперимента с четырехдневной рабочей неделей

Согласно полученным данным, у участников эксперимента кроме роста или сохранения производительности появилось больше времени на общение с семьей, друзьями, хобби и просто отдых, снизился уровень стресса. Кроме того, участвовавшие в эксперименте «мужчины в гетеросексуальных семьях стали брать на себя больше обязанностей по дому, увеличивая степень равенства в распределении труда», а те, кто в одиночку воспитывает ребенка, получили больше времени для ухода за детьми.