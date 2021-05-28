Минтруд не увидел предпосылок для введения четырехдневки
Минтруд не видит предпосылок для введения в России четырехдневной рабочей недели, заявил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«Мы на сегодняшний день предпосылок к этому – четких, ярко выраженных – не видим», – сказал Котяков, отметив, что Минтруд не получал сформированную инициативу, где была бы объяснена необходимость сокращенной недели (цитата по ТАСС). Как только такая инициатива поступит, Минтруд ее обязательно рассмотрит, заверил он. По мнению министра, альтернативой четырехдневке может стать удаленная занятость, которая активно внедряется в повседневную жизнь.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил сократить рабочую неделю в некоторых регионах или компаниях в качестве эксперимента, отметив, что многие развитые страны движутся в сторону сокращения рабочей недели.
Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в 2019 г. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Минтруд заявил, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения. В октябре прошлого года Медведев призвал продолжить рассмотрение этого вопроса.