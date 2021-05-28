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Минтруд не увидел предпосылок для введения четырехдневки

Ведомости

Минтруд не видит предпосылок для введения в России четырехдневной рабочей недели, заявил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Мы на сегодняшний день предпосылок к этому – четких, ярко выраженных – не видим», – сказал Котяков, отметив, что Минтруд не получал сформированную инициативу, где была бы объяснена необходимость сокращенной недели (цитата по ТАСС). Как только такая инициатива поступит, Минтруд ее обязательно рассмотрит, заверил он. По мнению министра, альтернативой четырехдневке может стать удаленная занятость, которая активно внедряется в повседневную жизнь.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил сократить рабочую неделю в некоторых регионах или компаниях в качестве эксперимента, отметив, что многие развитые страны движутся в сторону сокращения рабочей недели.

Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в 2019 г. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Минтруд заявил, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения. В октябре прошлого года Медведев призвал продолжить рассмотрение этого вопроса.

Ранее по теме: Аналитики сообщили о сокращении числа сторонников введения «четырехдневки»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных