Минтруд не увидел предпосылок для введения четырехдневки

«Мы на сегодняшний день предпосылок к этому – четких, ярко выраженных – не видим», – сказал Котяков, отметив, что Минтруд не получал сформированную инициативу, где была бы объяснена необходимость сокращенной недели (цитата по ТАСС). Как только такая инициатива поступит, Минтруд ее обязательно рассмотрит, заверил он. По мнению министра, альтернативой четырехдневке может стать удаленная занятость, которая активно внедряется в повседневную жизнь.