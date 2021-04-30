Аналитики сообщили о сокращении числа сторонников введения «четырехдневки»
Внедрение четырехдневной рабочей недели поддерживают 39% россиян — меньше, чем когда-либо, к такому выводу пришли аналитики сервиса Superjob в результате опроса, в котором участвовали 1600 человек.
«В июне 2019 г. число ее сторонников составляло 49%, в октябре 2020-го — 40%, а в феврале 2021-го — 48%. Основные опасения россиян связаны с вероятным падением уровня доходов», — говорится в сообщении. По данным сервиса, не поддерживают сокращение рабочей недели 39% россиян. По их мнению, при таких условиях рост экономики и благосостояния граждан будет невозможен или замедлится. Затруднились ответить на вопрос 22% опрошенных.
Введение «четырехдневки» больше одобряют женщины (42%), чем мужчины (36%). Активно поддерживает эту идею также молодежь до 24 лет (43%). Меньше всего сторонников инициативы среди людей старше 45 лет (31%).
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил сократить рабочую неделю в некоторых регионах или компаниях в качестве эксперимента, отметив, что многие развитые страны движутся в сторону сокращения рабочей недели.
Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в 2019 г. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения. В октябре прошлого года Медведев призвал продолжить рассмотрение этого вопроса.