Аналитики сообщили о сокращении числа сторонников введения «четырехдневки»

«В июне 2019 г. число ее сторонников составляло 49%, в октябре 2020-го — 40%, а в феврале 2021-го — 48%. Основные опасения россиян связаны с вероятным падением уровня доходов», — говорится в сообщении. По данным сервиса, не поддерживают сокращение рабочей недели 39% россиян. По их мнению, при таких условиях рост экономики и благосостояния граждан будет невозможен или замедлится. Затруднились ответить на вопрос 22% опрошенных.