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Аналитики сообщили о сокращении числа сторонников введения «четырехдневки»

Ведомости

Внедрение четырехдневной рабочей недели поддерживают 39% россиян — меньше, чем когда-либо, к такому выводу пришли аналитики сервиса Superjob в результате опроса, в котором участвовали 1600 человек.

«В июне 2019 г. число ее сторонников составляло 49%, в октябре 2020-го — 40%, а в феврале 2021-го — 48%. Основные опасения россиян связаны с вероятным падением уровня доходов», — говорится в сообщении. По данным сервиса, не поддерживают сокращение рабочей недели 39% россиян. По их мнению, при таких условиях рост экономики и благосостояния граждан будет невозможен или замедлится. Затруднились ответить на вопрос 22% опрошенных.

Введение «четырехдневки» больше одобряют женщины (42%), чем мужчины (36%). Активно поддерживает эту идею также молодежь до 24 лет (43%). Меньше всего сторонников инициативы среди людей старше 45 лет (31%).

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил сократить рабочую неделю в некоторых регионах или компаниях в качестве эксперимента, отметив, что многие развитые страны движутся в сторону сокращения рабочей недели.

Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в 2019 г. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения. В октябре прошлого года Медведев призвал продолжить рассмотрение этого вопроса.

Ранее по теме: Медведев предложил сократить рабочую неделю в регионах в пилотном режиме
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных