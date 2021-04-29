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Медведев предложил сократить рабочую неделю в регионах в пилотном режиме

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил сократить рабочую неделю в некоторых регионах или компаниях в качестве эксперимента.

«Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний и так далее — сокращать на час, на два, на три», — сказал Медведев на заседании круглого стола (цитата по ТАСС). По его словам, переход к четырехдневной рабочей неделе может быть ступенчатым. При этом размер заработных плат сотрудников должен быть сохранен, а производительность труда не должна падать.

Медведев подчеркнул, что в отдельных случаях такая реформа может позволить избежать безработицы, многие развитые страны движутся в сторону сокращения рабочей недели.

Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в 2019 г. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения. В октябре прошлого года Медведев призвал продолжить рассмотрение данного вопроса.

Ранее по теме: Медведев заявил о движении мира к четырехдневной рабочей неделе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных