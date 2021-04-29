Медведев предложил сократить рабочую неделю в регионах в пилотном режиме
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил сократить рабочую неделю в некоторых регионах или компаниях в качестве эксперимента.
«Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний и так далее — сокращать на час, на два, на три», — сказал Медведев на заседании круглого стола (цитата по ТАСС). По его словам, переход к четырехдневной рабочей неделе может быть ступенчатым. При этом размер заработных плат сотрудников должен быть сохранен, а производительность труда не должна падать.
Медведев подчеркнул, что в отдельных случаях такая реформа может позволить избежать безработицы, многие развитые страны движутся в сторону сокращения рабочей недели.
Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в 2019 г. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения. В октябре прошлого года Медведев призвал продолжить рассмотрение данного вопроса.