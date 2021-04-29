Медведев предложил сократить рабочую неделю в регионах в пилотном режиме

«Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний и так далее — сокращать на час, на два, на три», — сказал Медведев на заседании круглого стола (цитата по ТАСС). По его словам, переход к четырехдневной рабочей неделе может быть ступенчатым. При этом размер заработных плат сотрудников должен быть сохранен, а производительность труда не должна падать.