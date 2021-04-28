Медведев заявил о движении мира к четырехдневной рабочей неделе

Медведев напомнил, что еще век назад люди работали по шесть дней в неделю, по 11 часов в день. А во времена его собственной молодости формально действовала пятидневная рабочая неделя, но в месяце было две или три «черных субботы», когда все работали. Сейчас же, по словам Медведева, производительность труда меняется.