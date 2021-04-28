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Медведев заявил о движении мира к четырехдневной рабочей неделе

Ведомости

Мир постепенно движется к четырехдневной рабочей неделе благодаря механизации и автоматизации производственных процессов, а также компьютерным технологиям, сокращающим количество рабочего и увеличивающим объем свободного времени, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в эфире VKLive на площадке «ВКонтакте».

«Что касается четырехдневной рабочей недели, я действительно эту тему впервые озвучил. Считаю, что в целом мир движется в этом направлении», — сказал он.

Медведев напомнил, что еще век назад люди работали по шесть дней в неделю, по 11 часов в день. А во времена его собственной молодости формально действовала пятидневная рабочая неделя, но в месяце было две или три «черных субботы», когда все работали. Сейчас же, по словам Медведева, производительность труда меняется.

«Происходит не только роботизация всей жизни, происходит просто изменение социального уклада, экономического уклада. Поэтому свободного времени у человека, на мой взгляд, должно быть больше, чтобы он мог заняться семьей, собственным здоровьем, образованием», — резюмировал он.

При этом Медведев подчеркнул, что переход к четырехдневной рабочей неделе должен быть постепенным. Так, важно не разрушить существующую экономическую структуру. По мнению чиновника, подобное решение должно «вызреть» внутри общества и экономики в целом, а также быть одобрено работодателями.

Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в 2019 г. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения. В октябре прошлого года Медведев призвал продолжить рассмотрение данного вопроса.

Ранее по теме: Медведев призвал продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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