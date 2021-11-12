Газета
Общество

В России второй день подряд выявили более 40 000 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 40 123 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель второй день подряд превышает отметку в 40 000. Также за сутки скончались от коронавируса 1235 человек. Смертность снижается второй день подряд после максимума 10 ноября в 1239 случаев.

За весь период пандемии в России выявили 8 992 595 случаев заражения коронавирусом. 7 720 962 человека выздоровели от вируса, 252 926 — скончались. 

В Москве за сутки выявили 5183 случая заражения после 6240 днем ранее. 1273 человек были госпитализированы с COVID-19, 740 пациентов находятся на ИВЛ.

Высокий прирос заражения коронавирусом также отмечается в Санкт-Петербурге — 3421 случай, Московской области — 2726, Самарской области — 1798, Крыму — 828, Нижегородской области — 786 случаев.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 48,4%. Вице-премьер подчеркнула, что пока говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом и снижении заболеваемости рано. Она заявила, что для защиты людей от вируса нужно вакцинировать 90-95% населения. Нынешней цели в 80% недостаточно.

Ранее по теме: Среди проверенных в парках москвичей здоровыми оказались 13%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных