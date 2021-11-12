Среди проверенных в парках москвичей здоровыми оказались 13%

Обычная диспансеризация в России регулируется приказом Минздрава № 124н более жестко, чем предложенная Москвой схема проведения бесплатного медицинского обследования. Граждане до 39 лет могут проходить ее один раз в три года, а люди старше 40 лет – ежегодно. Каждый год профилактические осмотры и диспансеризацию проходит свыше 25 млн жителей России, в 2020 г. из-за пандемии коронавируса, на борьбу с которой переключились медицинские учреждения, этот показатель был ниже, говорил 4 февраля министр здравоохранения Михаил Мурашко (цитата по ТАСС).