Среди проверенных в парках москвичей здоровыми оказались 13%Мэрия Москвы будет проводить углубленную диспансеризацию в поликлиниках
Павильоны «Здоровая Москва», в которых прошли медобследования 277 000 человек, включая углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса (76 000 человек), начали работать в городских поликлиниках, сообщила «Ведомостям» заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова. Павильоны работали в парках 41 района Москвы, включая Парк Горького и «Музеон», летом они временно были перепрофилированы в пункты вакцинации от ковида. После закрытия павильонов в парках, по словам Раковой, проект по медобследованию граждан любого возраста продолжится на базе отделений профилактики в 46 городских взрослых поликлиниках. Пройти такой чекап можно будет без предварительной записи, пояснила Ракова.
Проект направлен на выявление наиболее серьезных заболеваний легких, сердца, желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы и злокачественных новообразований. Постковидная диспансеризация будет доступна тем, кто перенес заболевание более двух месяцев назад, пояснила Ракова. Московский опыт показал: только 13% от прошедших обследование в павильонах «Здоровая Москва» не нуждались в дополнительных исследованиях. Расположение пунктов диспансеризации в поликлиниках позволит врачам быстрее направлять пациентов к узким специалистам на дополнительные обследования, говорит директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин.
Раннее выявление заболеваний при диспансеризации позволяет сохранить производительность труда, говорит директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Рентабельность с 1 руб. вложений в программы оздоровления сотрудников, включая постоянную диспансеризацию, составляет от 3 до 8 руб., сказала она. «В некоторых странах применяются стимулирующие меры для прохождения профилактических осмотров у врачей. Например, если пациент не посещает стоматолога раз в год, то для него и срочное лечение зубов будет платным», – отметила Попович.
Обычная диспансеризация в России регулируется приказом Минздрава № 124н более жестко, чем предложенная Москвой схема проведения бесплатного медицинского обследования. Граждане до 39 лет могут проходить ее один раз в три года, а люди старше 40 лет – ежегодно. Каждый год профилактические осмотры и диспансеризацию проходит свыше 25 млн жителей России, в 2020 г. из-за пандемии коронавируса, на борьбу с которой переключились медицинские учреждения, этот показатель был ниже, говорил 4 февраля министр здравоохранения Михаил Мурашко (цитата по ТАСС).
При этом из-за осложнений после коронавируса у людей с тяжелыми хроническими заболеваниями в течение полугода сохраняется высокий риск смерти, говорил Мурашко. С 1 июля по поручению президента в России проводится углубленная диспансеризация переболевших коронавирусом: по ее итогам пациентов могут направлять на лечение. Это позволяет избежать тяжелого протекания других заболеваний, говорит Попович, а также сопутствующих потерь для экономики. 30 сентября заместитель председателя правительства России по социальным вопросам Татьяна Голикова говорила, что, по ее прогнозам, 8,5 млн жителей страны проверят здоровье после перенесенного ковида (цитата по ТАСС).
Вряд ли углубленное медобследование в поликлиниках повлияет на выручку коммерческих клиник, проводящих собственные чекапы, так как их аудитории не пересекаются, говорит гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк. Кто ходил на диспансеризацию в коммерческую клинику, так и продолжит туда ходить, и наоборот, уверен Шуляк.