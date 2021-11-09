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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве по итогам нерабочих дней

Ведомости

Ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшается по итогам нерабочих дней, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Нерабочие дни прошли, с восьмого числа приступили к нормальной работе. Ситуация в целом улучшается: на 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% за неделю количество госпитализаций», — сказал Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. По его словам, количество госпитализаций граждан с коронавирусом в понедельник было ниже показателя прошлой недели. При этом число выявленных пневмоний у пациентов снизилось на 18%.

«Все это говорит о том, что процесс распространения коронавирусной инфекции замедлился. Это, конечно, не говорит о том, что мы должны успокоиться, сложить ручки и смотреть за ситуацией», — отметил Собянин. Решения по дальнейшим мерам борьбы с распространением инфекции в столице будут приниматься на основе анализа ситуации в конце недели, подчеркнул мэр города.

«Эта неделя, считаю, для нас будет принципиальной. Посмотрим в конце недели, какие будут показатели, и уже на основе анализа будем принимать решения по дальнейшим мерам. Надеюсь, что ситуация будет более-менее стабильна», — резюмировал он.

Режим нерабочих дней с сохранением за сотрудниками заработной платы ввели по всей стране на фоне роста заболеваемости COVID-19 с 30 октября по 7 ноября. Некоторые регионы реализовали меру еще раньше, в частности Москва — с 28 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 ноября назвал преждевременной оценку эффекта от нерабочих дней. По его словам, вывод о том, принесли ли нерабочие дни положительный эффект в рамках борьбы с распространением коронавируса в России, «будет понятен как раз где-то только через неделю».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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