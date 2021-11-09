Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве по итогам нерабочих дней

Режим нерабочих дней с сохранением за сотрудниками заработной платы ввели по всей стране на фоне роста заболеваемости COVID-19 с 30 октября по 7 ноября. Некоторые регионы реализовали меру еще раньше, в частности Москва — с 28 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 ноября назвал преждевременной оценку эффекта от нерабочих дней. По его словам, вывод о том, принесли ли нерабочие дни положительный эффект в рамках борьбы с распространением коронавируса в России, «будет понятен как раз где-то только через неделю».