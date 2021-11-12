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Песков заявил о высоком уровне антител к коронавирусу у Путина

Ведомости

У президента России Владимира Путина сохраняется высокий титр антител к коронавирусу, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент уже сам неоднократно говорил, что у него очень высокие титры сохраняются после  вакцинации основной. Что касается ревакцинации, это будет зависеть от рекомендации врачей. Но конечно же, безопасность президента, его здоровье – это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает», — отметил Песков.

Президент сделал прививку первым компонентом вакцины от коронавируса 23 марта, а вторым — 14 апреля. Позже он рассказал, что вакцинировался «Спутником V».

С 14 сентября Путин ушел на самоизоляцию из-за десятков случаев заражения коронавирусом среди его службы безопасности, пресс-службы и протокола. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил отрицательный тест на коронавирус и чувствует себя хорошо. Через две недели президент закончил изоляцию. 

Президент неоднократно заявлял, что вакцинация — лучший способ защититься от коронавируса, и призывал вовремя пройти ревакцинацию. Специалисты рекомендуют делать повторную прививку через полгода после полной вакцинации или перенесенного COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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