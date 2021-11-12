Песков заявил о высоком уровне антител к коронавирусу у Путина
У президента России Владимира Путина сохраняется высокий титр антител к коронавирусу, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент уже сам неоднократно говорил, что у него очень высокие титры сохраняются после вакцинации основной. Что касается ревакцинации, это будет зависеть от рекомендации врачей. Но конечно же, безопасность президента, его здоровье – это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает», — отметил Песков.
Президент сделал прививку первым компонентом вакцины от коронавируса 23 марта, а вторым — 14 апреля. Позже он рассказал, что вакцинировался «Спутником V».
С 14 сентября Путин ушел на самоизоляцию из-за десятков случаев заражения коронавирусом среди его службы безопасности, пресс-службы и протокола. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил отрицательный тест на коронавирус и чувствует себя хорошо. Через две недели президент закончил изоляцию.
Президент неоднократно заявлял, что вакцинация — лучший способ защититься от коронавируса, и призывал вовремя пройти ревакцинацию. Специалисты рекомендуют делать повторную прививку через полгода после полной вакцинации или перенесенного COVID-19.