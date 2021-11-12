Песков заявил о высоком уровне антител к коронавирусу у Путина

«Президент уже сам неоднократно говорил, что у него очень высокие титры сохраняются после вакцинации основной. Что касается ревакцинации, это будет зависеть от рекомендации врачей. Но конечно же, безопасность президента, его здоровье – это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает», — отметил Песков.