На угольном складе НЛМК в Липецке произошел взрыв
По данным пресс-службы, взрыв произошел 14 ноября в 21:30 «Пострадал один сотрудник, он передан в скорую помощь, состояние уточняется. Пострадала часть кровли цеха», — сообщили в компании. Там уточнили, что взрыв не повлиял на производственный процесс. Причины происшествия устанавливаются.
По данным МЧС по Липецкой области, информация о происшествии поступила в 21:14. На складе частично обрушилась кровля. Спасена женщина. В НЛМК сообщили, что ее доставили в ожоговый центр. Предварительная площадь обрушения – 250 кв. м.
СКР по Липецкой области начал доследственную проверку по факту возгорания на складе НЛМК. Следственно-оперативная группа проводит осмотр, устанавливает обстоятельства произошедшего и должностных лиц, которые несут ответственность за соблюдение правил промышленной безопасности.