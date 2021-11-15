На угольном складе НЛМК в Липецке произошел взрыв

По данным пресс-службы, взрыв произошел 14 ноября в 21:30 «Пострадал один сотрудник, он передан в скорую помощь, состояние уточняется. Пострадала часть кровли цеха», — сообщили в компании. Там уточнили, что взрыв не повлиял на производственный процесс. Причины происшествия устанавливаются.