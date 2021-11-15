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На угольном складе НЛМК в Липецке произошел взрыв

Ведомости

Взрыв произошел на угольном складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) 14 ноября, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Пострадал один человек.

По данным пресс-службы, взрыв произошел 14 ноября в 21:30 «Пострадал один сотрудник, он передан в скорую помощь, состояние уточняется. Пострадала часть кровли цеха», — сообщили в компании. Там уточнили, что взрыв не повлиял на производственный процесс. Причины происшествия устанавливаются.

По данным МЧС по Липецкой области, информация о происшествии поступила в 21:14. На складе частично обрушилась кровля. Спасена женщина. В НЛМК сообщили, что ее доставили в ожоговый центр. Предварительная площадь обрушения – 250 кв. м.

СКР по Липецкой области начал доследственную проверку по факту возгорания на складе НЛМК. Следственно-оперативная группа проводит осмотр, устанавливает обстоятельства произошедшего и должностных лиц, которые несут ответственность за соблюдение правил промышленной безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных