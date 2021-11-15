Адвокат Сафронова Иван Павлов появился в базе розыска МВД
Карточка адвоката Ивана Павлова (признан Минюстом СМИ-иноагентом) появилась в базе разыскиваемых лиц МВД. Павлов являлся защитником советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в базе. Статья, по которой разыскивается Павлов, в базе не указана.
Об объявлении в розыск Павлов написал в своем Telegram-канале еще 28 октября. По его словам, он узнал о розыске от Ивана Сафронова, которому об этом, в свою очередь, сообщил следователь по его делу Александр Чабан.
8 ноября Минюст внес Павлова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. За два месяца до этого, 7 сентября , Павлов объявил, что покинул Россию.
В апреле 2021 г. Павлова задержали по делу о разглашении тайны следствия (ст. 310 УК РФ). Басманный суд Москвы в конце апреля избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Суд запретил ему общаться со свидетелями, пользоваться интернетом, а также использовать почту и телефон.