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Адвокат Сафронова Иван Павлов появился в базе розыска МВД

Ведомости

Карточка адвоката Ивана Павлова (признан Минюстом СМИ-иноагентом) появилась в базе разыскиваемых лиц МВД. Павлов являлся защитником советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. 

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в базе. Статья, по которой разыскивается Павлов, в базе не указана.

Об объявлении в розыск Павлов написал в своем Telegram-канале еще 28 октября. По его словам, он узнал о розыске от Ивана Сафронова, которому об этом, в свою очередь, сообщил следователь по его делу Александр Чабан. 

8 ноября Минюст внес Павлова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. За два месяца до этого, 7 сентября , Павлов объявил, что покинул Россию. 

В апреле 2021 г. Павлова задержали по делу о разглашении тайны следствия (ст. 310 УК РФ). Басманный суд Москвы в конце апреля избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Суд запретил ему общаться со свидетелями, пользоваться интернетом, а также использовать почту и телефон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных