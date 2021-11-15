Мишустин назначил нового ректора Финансового университета
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым назначил нового ректора Финансового университета при правительстве РФ. Им стал профессор Станислав Прокофьев.
Прокофьев на посту ректора сменил Мухадина Эскиндарова, который руководил вузом в течение 15 лет. С Прокофьевым заключил контракт на пять лет.
«Прежний ректор Финансового университета Мухадин Эскиндаров оставил свой пост в связи с достижением предельного возраста для замещения должности руководителя государственного вуза», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Прокофьев родился в Саратове, окончил Саратовский экономический институт. В последующие годы работал на руководящих должностях в правительстве Саратовской области, в том числе занимал пост замминистра экономики и инвестиционной политики, замначальника главного управления ЦБ по Саратовской области, возглавлял управления федерального казначейства Минфина по Саратовской и Московской областям. В 2005 г. занял должность заместителя руководителя Федерального казначейства.
Параллельно Прокофьев занимался наукой. Он является доктором экономических наук, профессором, автором более 150 научных работ, в том числе учебников для студентов вузов в области финансов и государственного управления.