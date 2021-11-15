Мишустин назначил нового ректора Финансового университета

Прокофьев родился в Саратове, окончил Саратовский экономический институт. В последующие годы работал на руководящих должностях в правительстве Саратовской области, в том числе занимал пост замминистра экономики и инвестиционной политики, замначальника главного управления ЦБ по Саратовской области, возглавлял управления федерального казначейства Минфина по Саратовской и Московской областям. В 2005 г. занял должность заместителя руководителя Федерального казначейства.