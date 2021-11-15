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Мишустин назначил нового ректора Финансового университета

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым назначил нового ректора Финансового университета при правительстве РФ. Им стал профессор Станислав Прокофьев. 

Прокофьев на посту ректора сменил Мухадина Эскиндарова, который руководил вузом в течение 15 лет. С Прокофьевым заключил контракт на пять лет. 

«Прежний ректор Финансового университета Мухадин Эскиндаров оставил свой пост в связи с достижением предельного возраста для замещения должности руководителя государственного вуза», — говорится в сообщении пресс-службы правительства. 

Прокофьев родился в Саратове, окончил Саратовский экономический институт. В последующие годы работал на руководящих должностях в правительстве Саратовской области, в том числе занимал пост замминистра экономики и инвестиционной политики, замначальника главного управления ЦБ по Саратовской области, возглавлял управления федерального казначейства Минфина по Саратовской и Московской областям. В 2005 г. занял должность заместителя руководителя Федерального казначейства. 

Параллельно Прокофьев занимался наукой. Он является доктором экономических наук, профессором, автором более 150 научных работ, в том числе учебников для студентов вузов в области финансов и государственного управления. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных