Карпин допустил скорый уход из сборной России по футболу
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин допустил, что может покинуть свою должность. Об этом он заявил в эфире «Коммент.Шоу» на Youtube.
Он отметил, что ему необходима неделя, чтобы определиться с планами на будущее. Карпин не исключил, что в стыковых матчах к ЧМ-2022 уже не будет руководить командой.
«Я не знаю, думаю. Могу предположить, что тренером сборной в стыковых матчах буду не я. Контракт продлен до марта? Да. Мне надо отдохнуть и проанализировать», — сказал он.
14 ноября Россия проиграла сборной Хорватии в заключительном туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 г. Матч закончился со счетом 0:1.
Единственный гол в игре забил защитник российской команды Федор Кудряшов на 81-й минуте – игрок забил мяч в свои ворота. Россия получила в рамках ЧМ-2022 22 очка и заняла второе место в группе «Н». Сборная Хорватии получила 23 очка, стала лидером в группе и получила прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.
После проигрыша российские футболисты сыграют в стыковых матчах за право выступить на ЧМ в Катаре. Жеребьевка пройдет 26 ноября в Цюрихе. Десять команд, которые заняли вторые места в своих группах, и две команды, выбранные на основе общего рейтинга Лиги наций УЕФА сезона 2020/2021, поборются за выход в финал.
После жеребьевки будут собраны три группы плей-офф по четыре команды. В каждой группе сборные сыграют полуфиналы и финал, победители каждой группы смогут участвовать в ЧМ в Катаре. Полуфиналы стыковых матчей состоятся 24 марта, финалы – 29 марта следующего года.
14 ноября сборная Словакии выиграла матч с командой Мальты со счетом 6:0 в рамках группы «Н». Сборная Словении победила Кипр со счетом 2:1. Сейчас в группе «Н» лидирует Хорватия – 23 очка, на втором месте – Россия с 22 очками, на третьем – Словакия с 14 очками. Четвертое место занимает Словения – 14 очков, на пятом и шестом местах Кипр и Мальта – обе команды набрали по пять очков.