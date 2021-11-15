Газета
Общество

Карпин допустил скорый уход из сборной России по футболу

Ведомости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин допустил, что может покинуть свою должность. Об этом он заявил в эфире «Коммент.Шоу» на Youtube. 

Он отметил, что ему необходима неделя, чтобы определиться с планами на будущее. Карпин не исключил, что в стыковых матчах к ЧМ-2022 уже не будет руководить командой.

«Я не знаю, думаю. Могу предположить, что тренером сборной в стыковых матчах буду не я. Контракт продлен до марта? Да. Мне надо отдохнуть и проанализировать», — сказал он.

14 ноября Россия проиграла сборной Хорватии в заключительном туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 г. Матч закончился со счетом 0:1.

Единственный гол в игре забил защитник российской команды Федор Кудряшов на 81-й минуте – игрок забил мяч в свои ворота. Россия получила в рамках ЧМ-2022 22 очка и заняла второе место в группе «Н». Сборная Хорватии получила 23 очка, стала лидером в группе и получила прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.

После проигрыша российские футболисты сыграют в стыковых матчах за право выступить на ЧМ в Катаре. Жеребьевка пройдет 26 ноября в Цюрихе. Десять команд, которые заняли вторые места в своих группах, и две команды, выбранные на основе общего рейтинга Лиги наций УЕФА сезона 2020/2021, поборются за выход в финал.

После жеребьевки будут собраны три группы плей-офф по четыре команды. В каждой группе сборные сыграют полуфиналы и финал, победители каждой группы смогут участвовать в ЧМ в Катаре. Полуфиналы стыковых матчей состоятся 24 марта, финалы – 29 марта следующего года.

14 ноября сборная Словакии выиграла матч с командой Мальты со счетом 6:0 в рамках группы «Н». Сборная Словении победила Кипр со счетом 2:1. Сейчас в группе «Н» лидирует Хорватия – 23 очка, на втором месте – Россия с 22 очками, на третьем – Словакия с 14 очками. Четвертое место занимает Словения – 14 очков, на пятом и шестом местах Кипр и Мальта – обе команды набрали по пять очков.

Ранее по теме: Сборная России проиграла Хорватии на отборочной игре ЧМ-2022

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных