Карпин допустил скорый уход из сборной России по футболу

После проигрыша российские футболисты сыграют в стыковых матчах за право выступить на ЧМ в Катаре. Жеребьевка пройдет 26 ноября в Цюрихе. Десять команд, которые заняли вторые места в своих группах, и две команды, выбранные на основе общего рейтинга Лиги наций УЕФА сезона 2020/2021, поборются за выход в финал.