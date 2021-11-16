ФСБ раскрыла группировку по легализации мигрантов через ЗАГСы
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией мигрантов, в том числе через ЗАГСы, сообщили в Центре общественных связей службы.
В ведомстве рассказали, что группа действовала на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. Силовики задержали 21 организатора и активного участника группы, им изберут меру пресечения, пишет ТАСС.
По версии следствия, злоумышленники за деньги помогали мигрантам сделать поддельные документы, заключить фиктивные браки и установить отцовство над детьми с российским гражданством, чтобы оформить иностранцам гражданство России. Участники группировки искали россиян, которые были готовы за деньги оформить фиктивный брак или отцовство с иностранными гражданами, после чего через сотрудников ЗАГСов в разных городах оформляли мигрантам гражданство.