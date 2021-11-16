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В Дагестане 153 000 человек остались без электричества

Ведомости

В Дагестане почти 153 000 человек остались без электричества из-за погодных условий, сообщило Минэнерго. 

«В Дагестане почти 153 000 человек остались без электроснабжения из-за непогоды (мокрый снег, дождь, сильный ветер). Ведутся восстановительные работы», — говорится в сообщении министерства, опубликованном в Twitter. 

В Республике Дагестан фиксируется ухудшение погоды: дождь и порывистый ветер до 25 м/с. 11 ноября в регионе было объявлено штормовое предупреждение. 

«Неблагоприятные погодные условия спровоцировали локальные нарушения энергоснабжения. В зоне риска – частично потребители Махачкалы, Сергокалинского, Карабудахкентского Дербентского, Кизлярского, Новолакского и Буйнакского районов», — сообщали ранее в филиале «Россети Северный Кавказ». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных