В Дагестане 153 000 человек остались без электричества
В Дагестане почти 153 000 человек остались без электричества из-за погодных условий, сообщило Минэнерго.
«В Дагестане почти 153 000 человек остались без электроснабжения из-за непогоды (мокрый снег, дождь, сильный ветер). Ведутся восстановительные работы», — говорится в сообщении министерства, опубликованном в Twitter.
В Республике Дагестан фиксируется ухудшение погоды: дождь и порывистый ветер до 25 м/с. 11 ноября в регионе было объявлено штормовое предупреждение.