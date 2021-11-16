Правительство выделит почти 400 млн рублей на поддержку Большого театра и Эрмитажа
Правительство выделило 2,2 млрд руб. на поддержку театров, музеев, концертных и выставочных залов, пострадавших из-за пандемии коронавируса, говорится на сайте кабмина. Отдельные субсидии получат Большой театр и Эрмитаж — по 196 млн и 197 млн руб. соответственно.
Более 1,2 млрд руб. из общей суммы получит Минкультуры для субсидий подведомственным театрально-концертным организациям, еще 606 млн руб. — на субсидии музеям. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства.
«Из-за угрозы распространения коронавируса театры, музеи и концертные организации были вынуждены ограничить заполняемость залов, что в свою очередь привело к снижению их доходов. При этом они должны исполнять свои обязательства по зарплатам, коммунальным и налоговым платежам», — отметили в правительстве.
На сайте Большого театра говорится, что с 28 октября посетители могут проходить на спектакли только по QR-коду, который подтверждает вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание. Если у человека есть медотвод, он должен показать справку об этом и QR-код, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест. Иностранцы также могут помещать Большой театр по ПЦР-тесту. В Эрмитаже с 30 октября действуют подобные правила.