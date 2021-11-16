Правительство выделит почти 400 млн рублей на поддержку Большого театра и Эрмитажа

На сайте Большого театра говорится, что с 28 октября посетители могут проходить на спектакли только по QR-коду, который подтверждает вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание. Если у человека есть медотвод, он должен показать справку об этом и QR-код, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест. Иностранцы также могут помещать Большой театр по ПЦР-тесту. В Эрмитаже с 30 октября действуют подобные правила.