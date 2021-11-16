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Правительство выделит почти 400 млн рублей на поддержку Большого театра и Эрмитажа

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Правительство выделило 2,2 млрд руб. на поддержку театров, музеев, концертных и выставочных залов, пострадавших из-за пандемии коронавируса, говорится на сайте кабмина. Отдельные субсидии получат Большой театр и Эрмитаж — по 196 млн и 197 млн руб. соответственно.

Более 1,2 млрд руб. из общей суммы получит Минкультуры для субсидий подведомственным театрально-концертным организациям, еще 606 млн руб. — на субсидии музеям. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства. 

«Из-за угрозы распространения коронавируса театры, музеи и концертные организации были вынуждены ограничить заполняемость залов, что в свою очередь привело к снижению их доходов. При этом они должны исполнять свои обязательства по зарплатам, коммунальным и налоговым платежам», — отметили в правительстве.

На сайте Большого театра говорится, что с 28 октября посетители могут проходить на спектакли только по QR-коду, который подтверждает вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание. Если у человека есть медотвод, он должен показать справку об этом и QR-код, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест. Иностранцы также могут помещать Большой театр по ПЦР-тесту. В Эрмитаже с 30 октября действуют подобные правила. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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