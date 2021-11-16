Санкт-Петербург обошел Москву по числу новых заболевших COVID-19 за сутки
За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 3131 нового заболевшего COVID-19, в Москве — 2606. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
За последние сутки в России зарегистрировали 36 818 случаев заражения коронавирусом& Показатель стал минимальным с 27 октября. Также за сутки погибло от COVID-19 1240 человек — на один меньше максимального значения, зарегистрированного 13 ноября.
За весь период в России выявили 9 145 912 случаев заражения коронавирусом. 7 846 448 пациентов выздоровели от вируса, 257 837 — скончались.
Среди регионов-лидеров по приросту новых заболевших за сутки после Санкт-Петербурга и Москвы: Московская область — 2043 случая, Самарская — 1793, Крым — 859.
По состоянию на 12 ноября, 63,1 млн россиян сделали прививку первым компонентом вакцины от коронавируса, около 58 млн — двумя компонентами. Коллективный иммунитет к вирусу составляет 49%, цель — 80%. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что для защиты от коронавируса нужно привить 90-95% населения.