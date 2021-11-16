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Санкт-Петербург обошел Москву по числу новых заболевших COVID-19 за сутки

Ведомости

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 3131 нового заболевшего COVID-19, в Москве — 2606. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

За последние сутки в России зарегистрировали 36 818 случаев заражения коронавирусом& Показатель стал минимальным с 27 октября. Также за сутки погибло от COVID-19 1240 человек — на один меньше максимального значения, зарегистрированного 13 ноября.

За весь период в России выявили 9 145 912 случаев заражения коронавирусом. 7 846 448 пациентов выздоровели от вируса, 257 837 — скончались. 

Среди регионов-лидеров по приросту новых заболевших за сутки после Санкт-Петербурга и Москвы: Московская область — 2043 случая, Самарская — 1793, Крым — 859. 

По состоянию на 12 ноября, 63,1 млн россиян сделали прививку первым компонентом вакцины от коронавируса, около 58 млн — двумя компонентами. Коллективный иммунитет к вирусу составляет 49%, цель — 80%. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что для защиты от коронавируса нужно привить 90-95% населения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных