Pfizer испытает новый препарат от COVID в России

15 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил в интервью ТАСС о том, что в России ведется разработка препарата, который поможет вылечиться от коронавируса на ранних стадиях. О каком именно лекарстве идет речь, он не уточнил. О препарате Pfizer министр заявил, что «это лишь один из препаратов, по которому пока завершен второй этап клинических исследований». Мурашко также отметил, что лекарство должно стоить «разумных» денег, чтобы стать доступным для всех. Чтобы препарат Pfizer стал пользоваться массовой популярностью у склонных к самолечению россиян, его стоимость должна быть в пределах 500–1000 руб., более высокий ценник будет серьезно ограничивать спрос, отмечает Беспалов.