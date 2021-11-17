Первый энергоблок Белорусской АЭС вновь автоматически отключился от сети
На Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) автоматика отключила от сети первый энергоблок, радиационный фон в норме, сообщает Минэнерго.
«17 ноября в 10.33 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики. Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем. Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram.
Первый энергоблок станции подключили к сети 4 октября. До этого он был отключен после срабатывания автоматической системы защиты генератора на протяжении почти трех месяцев — с 12 июля.
В Минэнерго Белоруссии ранее отмечали, что с вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВтч в год. БелАЭС обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа. 2 февраля 2021 г. БелАЭС выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии.