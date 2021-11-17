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Первый энергоблок Белорусской АЭС вновь автоматически отключился от сети

Ведомости

На Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) автоматика отключила от сети первый энергоблок, радиационный фон в норме, сообщает Минэнерго.

«17 ноября в 10.33 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики. Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем. Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram.

Первый энергоблок станции подключили к сети 4 октября. До этого он был отключен после срабатывания автоматической системы защиты генератора на протяжении почти трех месяцев — с 12 июля.

В Минэнерго Белоруссии ранее отмечали, что с вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВтч в год. БелАЭС обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа. 2 февраля 2021 г. БелАЭС выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных