Россия подписала конвенцию о признании решений иностранных судов по делам бизнеса
Министр юстиции Константин Чуйченко от лица России подписал Конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам на Гаагской конференции по международному частному праву, говорится на сайте Минюста.
Чуйченко заявил о важности документа и отметил, что он является для государств стимулом придерживаться международно-правовых стандартов правосудия. Он добавил, что Конвенция устанавливает четкие и прозрачные правила, по которым решения судов будут признаваться странами-подписантами. Это позволит частным лицам, малому и среднему бизнесу более эффективно отстаивать свои права за рубежом.
«В Конвенции найден оптимальный баланс между свободной циркуляцией судебных решений, которая призвана обеспечить эффективную реализацию права на суд в широком, трансграничном аспекте, и возможностями эффективного обеспечения национального суверенитета и защиты публичных интересов государства», — отметил министр. Он выразил надежду, что после подписания Конвенции Россия присоединится к другим правовым механизмам, разработанным Гаагской конференцией.
Конвенция впервые была принята делегатами 22-й дипломатической сессии Гаагской конференции в 2019 г.