Россия подписала конвенцию о признании решений иностранных судов по делам бизнеса

Чуйченко заявил о важности документа и отметил, что он является для государств стимулом придерживаться международно-правовых стандартов правосудия. Он добавил, что Конвенция устанавливает четкие и прозрачные правила, по которым решения судов будут признаваться странами-подписантами. Это позволит частным лицам, малому и среднему бизнесу более эффективно отстаивать свои права за рубежом.