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Россия подписала конвенцию о признании решений иностранных судов по делам бизнеса

Ведомости

Министр юстиции Константин Чуйченко от лица России подписал Конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам на Гаагской конференции по международному частному праву, говорится на сайте Минюста. 

Чуйченко заявил о важности документа и отметил, что он является для государств стимулом придерживаться международно-правовых стандартов правосудия. Он добавил, что Конвенция устанавливает четкие и прозрачные правила, по которым решения судов будут признаваться странами-подписантами. Это позволит частным лицам, малому и среднему бизнесу более эффективно отстаивать свои права за рубежом. 

«В Конвенции найден оптимальный баланс между свободной циркуляцией судебных решений, которая призвана обеспечить эффективную реализацию права на суд в широком, трансграничном аспекте, и возможностями эффективного обеспечения национального суверенитета и защиты публичных интересов государства», — отметил министр. Он выразил надежду, что после подписания Конвенции Россия присоединится к другим правовым механизмам, разработанным Гаагской конференцией. 

Конвенция впервые была принята делегатами 22-й дипломатической сессии Гаагской конференции в 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных