Бывший архангельский министр получил пять лет колонии за растление детей

Гнедышев был задержан 9 октября 2020 г. по статьям о развратных действиях в отношении несовершеннолетних и о распространении порнографии. 13 октября ему было предъявлено обвинение. По версии следствия, обвиняемый вел переписку в социальной сети с двумя несовершеннолетними девочками в возрасте 12 и 14 лет, «оказывая на них развращающее влияние». Одной из них он направил ссылку на видеозапись, на которой запечатлены действия сексуального характера.