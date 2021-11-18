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Общество

Бывший архангельский министр получил пять лет колонии за растление детей

Ведомости

Октябрьский районный суд Архангельска приговорил к пяти годам и одному месяцу колонии общего режима бывшего и.о. министра образования региона Юрия Гнедышева по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетних (ч.3 ст. 135 УК РФ) и распространение порнографии в интернете (ч.3 ст. 242 УК РФ), сообщил ТАСС со ссылкой на прокуратуру области.

Гнедышев был задержан 9 октября 2020 г. по статьям о развратных действиях в отношении несовершеннолетних и о распространении порнографии. 13 октября ему было предъявлено обвинение. По версии следствия, обвиняемый вел переписку в социальной сети с двумя несовершеннолетними девочками в возрасте 12 и 14 лет, «оказывая на них развращающее влияние». Одной из них он направил ссылку на видеозапись, на которой запечатлены действия сексуального характера.

Юрий Гнедышев занимал пост исполняющего обязанности главы архангельского Минобра с августа 2020 г., до этого работая заместителем министра. До работы в министерстве Гнедышев был директором гимназии № 14 в Северодвинске, где в 1995–1998 гг. работал учителем математики и физики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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