Бывший архангельский министр получил пять лет колонии за растление детей
Октябрьский районный суд Архангельска приговорил к пяти годам и одному месяцу колонии общего режима бывшего и.о. министра образования региона Юрия Гнедышева по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетних (ч.3 ст. 135 УК РФ) и распространение порнографии в интернете (ч.3 ст. 242 УК РФ), сообщил ТАСС со ссылкой на прокуратуру области.
Гнедышев был задержан 9 октября 2020 г. по статьям о развратных действиях в отношении несовершеннолетних и о распространении порнографии. 13 октября ему было предъявлено обвинение. По версии следствия, обвиняемый вел переписку в социальной сети с двумя несовершеннолетними девочками в возрасте 12 и 14 лет, «оказывая на них развращающее влияние». Одной из них он направил ссылку на видеозапись, на которой запечатлены действия сексуального характера.
Юрий Гнедышев занимал пост исполняющего обязанности главы архангельского Минобра с августа 2020 г., до этого работая заместителем министра. До работы в министерстве Гнедышев был директором гимназии № 14 в Северодвинске, где в 1995–1998 гг. работал учителем математики и физики.