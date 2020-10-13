Архангельского экс-министра обвинили в развратных действиях

По версии следствия, обвиняемый вел переписку в социальной сети с двумя несовершеннолетними девочками в возрасте 12 и 14 лет, «оказывая на них развращающее влияние». Одной из них он направил ссылку на видеозапись, на которой запечатлены действия сексуального характера. Дома и на работе обвиняемого проведены обыски, изъяты имеющие значение для дела предметы, назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы, добавили в СК.