Архангельского экс-министра обвинили в развратных действиях
Следствие предъявило обвинение в развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних бывшему чиновнику администрации Архангельской области, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
«Предъявлено обвинение экс-чиновнику администрации Архангельской области в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц)», – говорится в сообщении. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде домашнего ареста, на допросе обвиняемый признал свою вину, отметили в ведомстве.
Имя чиновника в сообщении СКР не указано. 9 сентября «РИА Новости» со ссылкой на региональное правительство сообщило о задержании по статьям о развратных действиях в отношении несовершеннолетних и о распространении порнографии и. о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева.
По версии следствия, обвиняемый вел переписку в социальной сети с двумя несовершеннолетними девочками в возрасте 12 и 14 лет, «оказывая на них развращающее влияние». Одной из них он направил ссылку на видеозапись, на которой запечатлены действия сексуального характера. Дома и на работе обвиняемого проведены обыски, изъяты имеющие значение для дела предметы, назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы, добавили в СК.
Юрий Гнедышев занимал пост исполняющего обязанности главы архангельского Минобра с августа 2020 г., до этого работая заместителем министра. До работы в министерстве Гнедышев был директором гимназии № 14 в Северодвинске, где в 1995–1998 гг. работал учителем математики и физики.