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Архангельского экс-министра обвинили в развратных действиях

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Следствие предъявило обвинение в развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних бывшему чиновнику администрации Архангельской области, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

«Предъявлено обвинение экс-чиновнику администрации Архангельской области в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц)», – говорится в сообщении. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде домашнего ареста, на допросе обвиняемый признал свою вину, отметили в ведомстве.

Имя чиновника в сообщении СКР не указано. 9 сентября «РИА Новости» со ссылкой на региональное правительство сообщило о задержании по статьям о развратных действиях в отношении несовершеннолетних и о распространении порнографии и. о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева.

По версии следствия, обвиняемый вел переписку в социальной сети с двумя несовершеннолетними девочками в возрасте 12 и 14 лет, «оказывая на них развращающее влияние». Одной из них он направил ссылку на видеозапись, на которой запечатлены действия сексуального характера. Дома и на работе обвиняемого проведены обыски, изъяты имеющие значение для дела предметы, назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы, добавили в СК.

Юрий Гнедышев занимал пост исполняющего обязанности главы архангельского Минобра с августа 2020 г., до этого работая заместителем министра. До работы в министерстве Гнедышев был директором гимназии № 14 в Северодвинске, где в 1995–1998 гг. работал учителем математики и физики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных