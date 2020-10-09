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Экс-министра образования Архангельской области заподозрили в развращении школьниц

Ведомости

И. о. главы Министерства образования Архангельской области Юрия Гнедышева задержан по статьям о развратных действиях в отношении несовершеннолетних и о распространении порнографии, сообщили «РИА Новости» в региональном правительстве.

Управление Следственного комитета по региону также сообщает о задержании неназванного «экс-чиновника администрации Архангельской области», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц). Следователи считают, что подозреваемый в декабре 2019 г. в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, «оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера».

Следователи проверяют контакты подозреваемого, провели у него обыски и продолжают установление обстоятельств преступления. СК намерен ходатайствовать о заключении чиновника под стражу.

На сайте правительства Архангельской области в списке его сотрудников Гнедышев отсутствует. На сайте Минобра региона его имя остается в числе руководителей ведомства по состоянию на 13:26 мск. Издание 7x7 сообщает, что накануне он написал заявление об отпуске с последующим увольнением.

Юрий Гнедышев занимал пост исполняющего обязанности главы архангельского Минобра с августа 2020 г., до этого работая заместителем министра. До работы в министерстве Гнедышев был директором гимназии № 14 в Северодвинске, где в 1995–1998 гг. работал учителем математики и физики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных