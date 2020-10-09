Экс-министра образования Архангельской области заподозрили в развращении школьниц

Управление Следственного комитета по региону также сообщает о задержании неназванного «экс-чиновника администрации Архангельской области», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц). Следователи считают, что подозреваемый в декабре 2019 г. в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, «оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера».