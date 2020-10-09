Экс-министра образования Архангельской области заподозрили в развращении школьниц
И. о. главы Министерства образования Архангельской области Юрия Гнедышева задержан по статьям о развратных действиях в отношении несовершеннолетних и о распространении порнографии, сообщили «РИА Новости» в региональном правительстве.
Управление Следственного комитета по региону также сообщает о задержании неназванного «экс-чиновника администрации Архангельской области», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц). Следователи считают, что подозреваемый в декабре 2019 г. в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, «оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера».
Следователи проверяют контакты подозреваемого, провели у него обыски и продолжают установление обстоятельств преступления. СК намерен ходатайствовать о заключении чиновника под стражу.
Юрий Гнедышев занимал пост исполняющего обязанности главы архангельского Минобра с августа 2020 г., до этого работая заместителем министра. До работы в министерстве Гнедышев был директором гимназии № 14 в Северодвинске, где в 1995–1998 гг. работал учителем математики и физики.