В России второй день подряд зафиксировали рекорд смертей от COVID-19

За последние сутки в России скончался от коронавируса 1251 человек, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии, предыдущий антирекорд был зарегистрирован днем ранее — 1247 случаев смерти. За весь период пандемии в России погибли от коронавируса 260 335 человек.