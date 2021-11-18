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Общество

В России второй день подряд зафиксировали рекорд смертей от COVID-19

Ведомости

За последние сутки в России скончался от коронавируса 1251 человек, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии, предыдущий антирекорд был зарегистрирован днем ранее — 1247 случаев смерти. За весь период пандемии в России погибли от коронавируса 260 335 человек.

Также за сутки в стране выявили 37 374 случая заражения коронавирусом. Предыдущие два дня показатель был ниже 37 000 случаев. За весь период в России выявили 9 219 912 случаев заражения, 7 919 250 пациентов вылечились от COVID-19.

В Москве за сутки выявили 4062 случая заражения. Четыре предыдущих дня показатель не превышал отметку в 4000. За сутки госпитализировали 937 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ остаются 682 человека.

Также высокий прирост заболеваемости коронавирусом зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 2645 случаев, Самарской области — 1781, Московской области — 1407, Крыму — 878, Краснодарском крае — 819 случаев.

По данным оперштаба, на сегодняшний день первую из двух доз вакцины от COVID-19 получили более 63,1 млн человек, причем почти 58 млн сделали обе прививки. Переболели коронавирусом 7,7 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета в России сейчас составляет 49%.

Власти поставили цель достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в 80%. Однако 10 ноября вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в действительности, по данным экспертов, для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% населения. Вице-премьер предупредила также, что неисполнение задачи по достижению коллективного иммунитета вовремя может привести к негативным последствиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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