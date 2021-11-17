Люди с высоким уровнем антител могут получить QR-коды

Люди с высоким уровнем антител могут получить QR-кодыВопрос прорабатывается в правительстве
Белый дом рассматривает вопрос предоставления QR-кодов людям с высоким уровнем антител – переболевшим коронавирусом, но официально не обратившимся за медицинской помощью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме. О том, что такой вопрос может быть рассмотрен, «Ведомости» писали 14 ноября. 15 ноября председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов предлагал выдавать QR-коды бессимптомно переболевшим коронавирусом в том случае, если они сдавали ПЦР-тест и получили положительный результат, писал «Интерфакс».
Два законопроекта о QR-кодах Белый дом внес в Госдуму 12 ноября. Согласно предложенным поправкам, с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде, справку о медотводе.
До 1 февраля будет установлен переходный период – вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест. Аналогичные меры вводятся на железнодорожном и авиатранспорте при междугородних и международных перевозках. Дату завершения переходного периода на транспорте отдельно определит правительство. Учесть бессимптомных носителей коронавирусной инфекции и легко переболевших ею в специальном федеральном регистре граждан с антителами, подтверждающими факт перенесенной болезни, а значит, дать им право на QR-код предложил 11 ноября в письме на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Руководитель Роспотребнадзора пояснила, что существует несколько возможных вариантов предоставления QR-кодов этим категориям людей, но финальный проработают в правительстве. «Есть две главные проблемы, которые требуют проработки, чтобы корректно выдавать QR-коды переболевшим, но не обратившимся за медпомощью, – пояснил «Ведомостям» член комитета по охране здоровья Александр Румянцев. – Существование большого разнообразия штаммов коронавируса, а также разный формат тестирования на антитела к коронавирусу и подход к этому вопросу. Некоторые эпидемиологи считают, что на антитела к коронавирусу вообще не стоит обращать внимание при определении того, выздоровел ли человек и опасен ли ему вирус, – просто важно четко придерживаться графика вакцинации для предупреждения инфекции».
Аргумент в пользу выдачи QR-кодов переболевшим – небольшой процент повторно заболевших ковидом. В России этот показатель находится в диапазоне от 0,25 до 0,3%, сказала депутатам Попова, добавив, что ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сейчас ведет точечную перепроверку каждого случая повторного заражения. Среднемировой показатель повторно заболевших коронавирусом выше и составляет 0,5–0,6% от числа населения. Для любой инфекции доля таких случаев допустима в пределах 1%, пояснила Попова.
Руководитель Роспотребнадзора прокомментировала и уже существующие меры, касающиеся использования QR-кодов в стране. По ее словам, их введение в 77 российских регионах обоснованно: главная задача QR-кодов состоит в защите людей без иммунитета. При этом закон о QR-кодах принимается на федеральном уровне именно для «унификации», т. е. для того, чтобы были сняты вопросы по поводу механизма работы системы и полномочий регионов. По ее словам, все делается логично. «Сегодня непривитые – зона риска, старшее поколение – зона риска. Нет противоречия, есть цель – это защита здоровья населения, которое, к сожалению, не имеет иммунитета, но имеет возможность в виде набора вакцин и доступности вакцинации для каждого гражданина», – заявила Попова.
Первое чтение законопроектов о QR-кодах в общественных местах и на транспорте намечено на декабрь.