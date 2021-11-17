Люди с высоким уровнем антител могут получить QR-коды

Руководитель Роспотребнадзора прокомментировала и уже существующие меры, касающиеся использования QR-кодов в стране. По ее словам, их введение в 77 российских регионах обоснованно: главная задача QR-кодов состоит в защите людей без иммунитета. При этом закон о QR-кодах принимается на федеральном уровне именно для «унификации», т. е. для того, чтобы были сняты вопросы по поводу механизма работы системы и полномочий регионов. По ее словам, все делается логично. «Сегодня непривитые – зона риска, старшее поколение – зона риска. Нет противоречия, есть цель – это защита здоровья населения, которое, к сожалению, не имеет иммунитета, но имеет возможность в виде набора вакцин и доступности вакцинации для каждого гражданина», – заявила Попова.