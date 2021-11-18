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«Автодор» снизил лимит скорости на платных дорогах на зиму

Ведомости

«Автодор» снизил максимальную разрешенную скорость движения на платных дорог со 130 до 110 км/ч, ограничение будет действовать до 15 апреля 2022 г., говорится в сообщении компании.

«Скоростной режим меняется на 598 километрах, где в летний период водителям легковых автомобилей разрешено разгоняться до 130 км/ч. Это почти на всей протяженности трассы М-11 "Нева" от 58-го км в Московской области до Санкт-Петербурга, а также на 34 километрах обхода Новая Усмань на М-4 "Дон"», — сообщила компания.

В пресс-службе уточнили, что на участках, где лимит скорости был ранее установлен на уровне 110 км/ч, изменений не будет. Во время снегопада, тумана и других неблагоприятных погодных условий нужно нужно ехать со скоростью, при которой можно будет экстренно затормозить, и увеличить дистанцию до автомобиля впереди, предупредили водителей в организации.

Ранее о возможном увеличении скоростного лимита до 150 км/ч на ЦКАД говорил занимавший тогда пост министра транспорта Евгений Дитрих. Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко также говорил о возможном повышении лимита до 150 км/ч на платных трассах. Решение в итоге не было принято.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных