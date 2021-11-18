«Автодор» снизил лимит скорости на платных дорогах на зиму

В пресс-службе уточнили, что на участках, где лимит скорости был ранее установлен на уровне 110 км/ч, изменений не будет. Во время снегопада, тумана и других неблагоприятных погодных условий нужно нужно ехать со скоростью, при которой можно будет экстренно затормозить, и увеличить дистанцию до автомобиля впереди, предупредили водителей в организации.