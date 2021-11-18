«Автодор» снизил лимит скорости на платных дорогах на зиму
«Автодор» снизил максимальную разрешенную скорость движения на платных дорог со 130 до 110 км/ч, ограничение будет действовать до 15 апреля 2022 г., говорится в сообщении компании.
«Скоростной режим меняется на 598 километрах, где в летний период водителям легковых автомобилей разрешено разгоняться до 130 км/ч. Это почти на всей протяженности трассы М-11 "Нева" от 58-го км в Московской области до Санкт-Петербурга, а также на 34 километрах обхода Новая Усмань на М-4 "Дон"», — сообщила компания.
В пресс-службе уточнили, что на участках, где лимит скорости был ранее установлен на уровне 110 км/ч, изменений не будет. Во время снегопада, тумана и других неблагоприятных погодных условий нужно нужно ехать со скоростью, при которой можно будет экстренно затормозить, и увеличить дистанцию до автомобиля впереди, предупредили водителей в организации.
Ранее о возможном увеличении скоростного лимита до 150 км/ч на ЦКАД говорил занимавший тогда пост министра транспорта Евгений Дитрих. Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко также говорил о возможном повышении лимита до 150 км/ч на платных трассах. Решение в итоге не было принято.