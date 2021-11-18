Умер бывший футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба
Бывший игрок самарских «Крыльев Советов» Денис Ковба умер на 43-м году жизни, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
«На 43-м году жизни ушел из жизни легендарный игрок "Крыльев Советов", заслуженный ветеран клуба Денис Ковба. Денис провел за нашу команду 260 матчей и забил 8 голов. Ковба завоевывал с "Крыльями" бронзовые медали Чемпионата России, выступал в Кубке УЕФА и играл в финале Кубка России. Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность», — говорится в сообщении «Крыльев Советов».
Футбольный клуб принес глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. 11 ноября его жена Надежда Ковба сообщила в Instagram, что спортсмен находится в реанимации из-за коронавируса, передавал «Спорт-экспресс».