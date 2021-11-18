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Умер бывший футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба

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Бывший игрок самарских «Крыльев Советов» Денис Ковба умер на 43-м году жизни, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«На 43-м году жизни ушел из жизни легендарный игрок "Крыльев Советов", заслуженный ветеран клуба Денис Ковба. Денис провел за нашу команду 260 матчей и забил 8 голов. Ковба завоевывал с "Крыльями" бронзовые медали Чемпионата России, выступал в Кубке УЕФА и играл в финале Кубка России. Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность», — говорится в сообщении «Крыльев Советов».

Футбольный клуб принес глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. 11 ноября его жена Надежда Ковба сообщила в Instagram, что спортсмен находится в реанимации из-за коронавируса, передавал «Спорт-экспресс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных