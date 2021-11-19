В мэрии заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве на 50%

На фоне резкого роста заболеваемости и смертности от коронавируса правительство решило внести в Госдуму проекты законов о QR-кодах. Так, с 1 февраля по 1 июня 2022 г. люди старше 18 лет обязаны будут предъявлять QR-коды о прививках при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита. До этого будет установлен переходный период – вместо QR-кода можно будет предъявить ПЦР-тест. Аналогичные меры вводятся на железнодорожном и авиатранспорте.