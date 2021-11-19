В мэрии заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве на 50%
Меры безопасности и введение нерабочих дней помогли снизить заболеваемость коронавирусом в Москве на 50%, заявила в интервью программе «Вести» заммэра города Анастасия Ракова.
«С момента окончания нерабочих дней у нас падение заболеваемости совокупно за этот период на 50%, госпитализаций – на 45», – рассказала она. По ее словам, удалось освободить 1400 коек для лечения пациентов с COVID-19. Если эта тенденция продолжится, то несколько корпусов городских больниц можно будет вернуть к профильной работе.
Режим нерабочих дней был введен в Москве с 28 октября по 7 ноября. В это время были введены ограничения на работу общепита, магазинов, торговых центров, культурных и развлекательных организаций. Общепит мог работать только на доставку и навынос, а часть музеев и театров пускала посетителей только по QR-кодам.
За последние сутки в Москве было зарегистрировано 4062 новых случая заражения коронавирусом. С 14 ноября показатель не превышал 4000 случаев. 7204 человека выздоровели от COVID-19 за сутки, 94 – скончались. Коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве составляет 65,5%.
На фоне резкого роста заболеваемости и смертности от коронавируса правительство решило внести в Госдуму проекты законов о QR-кодах. Так, с 1 февраля по 1 июня 2022 г. люди старше 18 лет обязаны будут предъявлять QR-коды о прививках при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита. До этого будет установлен переходный период – вместо QR-кода можно будет предъявить ПЦР-тест. Аналогичные меры вводятся на железнодорожном и авиатранспорте.