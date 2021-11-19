Газета
Общество

В мэрии заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве на 50%

Ведомости

Меры безопасности и введение нерабочих дней помогли снизить заболеваемость коронавирусом в Москве на 50%, заявила в интервью программе «Вести» заммэра города Анастасия Ракова.

«С момента окончания нерабочих дней у нас падение заболеваемости совокупно за этот период на 50%, госпитализаций – на 45», – рассказала она. По ее словам, удалось освободить 1400 коек для лечения пациентов с COVID-19. Если эта тенденция продолжится, то несколько корпусов городских больниц можно будет вернуть к профильной работе.

Режим нерабочих дней был введен в Москве с 28 октября по 7 ноября. В это время были введены ограничения на работу общепита, магазинов, торговых центров, культурных и развлекательных организаций. Общепит мог работать только на доставку и навынос, а часть музеев и театров пускала посетителей только по QR-кодам.

За последние сутки в Москве было зарегистрировано 4062 новых случая заражения коронавирусом. С 14 ноября показатель не превышал 4000 случаев. 7204 человека выздоровели от COVID-19 за сутки, 94 – скончались. Коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве составляет 65,5%.

На фоне резкого роста заболеваемости и смертности от коронавируса правительство решило внести в Госдуму проекты законов о QR-кодах. Так, с 1 февраля по 1 июня 2022 г. люди старше 18 лет обязаны будут предъявлять QR-коды о прививках при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита. До этого будет установлен переходный период – вместо QR-кода можно будет предъявить ПЦР-тест. Аналогичные меры вводятся на железнодорожном и авиатранспорте. 

Ранее по теме: Зачем нужны законы об обязательных QR-кодах для транспорта и общественных мест

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных