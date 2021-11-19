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Общество

В Германии планируют легализовать продажу марихуаны

Ведомости

Будущая правящая коалиция Германии планирует поставить продажу марихуаны под государственный контроль, сообщает Handelsblatt со ссылкой на проект коалиционного соглашения. Сейчас в стране можно купить наркотик только в лечебных целях по рецепту врача.

Социал-демократическая партия, «Зеленые» и Свободная демократическая партия хотят разрешить продажу каннабиса совершеннолетним в лицензированных магазинах. Для получения лицензии будет предусмотрено два условия — гарантия контроля качества и запрет на продажу продукции лицам младше 18 лет. Социальные последствия принятия закона планируется оценить через 4 года.

Авторы инициативы считают, что таким образом можно контролировать качество марихуаны, проверять ее на наличие вредных примесей, сократить черный рынок этого наркотика, а также получить новые источники поступления налогов. Ежегодный оборот нелегального рынка каннабиса в Германии составляет минимум 2 млрд евро, пишет издание.

По расчетам экономиста Юстуса Хаукапа, совокупный эффект от налоговых поступлений и экономии на уголовном преследовании наркопотребителей для германского бюджета может составить 4,7 млрд евро в год.

При этом Германия является членом Единой конвенции о наркотических средствах ООН 1961 г., которая запрещает импорт и экспорт каннабиса. Таким образом, Германии придется выращивать марихуану на своей территории.

В настоящее время марихуана полностью легализована только в двух странах — Уругвае и Канаде. Частично наркотик разрешен в 30 странах, а также в ряде штатов США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных