В Германии планируют легализовать продажу марихуаны

Социал-демократическая партия, «Зеленые» и Свободная демократическая партия хотят разрешить продажу каннабиса совершеннолетним в лицензированных магазинах. Для получения лицензии будет предусмотрено два условия — гарантия контроля качества и запрет на продажу продукции лицам младше 18 лет. Социальные последствия принятия закона планируется оценить через 4 года.