В Германии планируют легализовать продажу марихуаны
Будущая правящая коалиция Германии планирует поставить продажу марихуаны под государственный контроль, сообщает Handelsblatt со ссылкой на проект коалиционного соглашения. Сейчас в стране можно купить наркотик только в лечебных целях по рецепту врача.
Социал-демократическая партия, «Зеленые» и Свободная демократическая партия хотят разрешить продажу каннабиса совершеннолетним в лицензированных магазинах. Для получения лицензии будет предусмотрено два условия — гарантия контроля качества и запрет на продажу продукции лицам младше 18 лет. Социальные последствия принятия закона планируется оценить через 4 года.
Авторы инициативы считают, что таким образом можно контролировать качество марихуаны, проверять ее на наличие вредных примесей, сократить черный рынок этого наркотика, а также получить новые источники поступления налогов. Ежегодный оборот нелегального рынка каннабиса в Германии составляет минимум 2 млрд евро, пишет издание.
По расчетам экономиста Юстуса Хаукапа, совокупный эффект от налоговых поступлений и экономии на уголовном преследовании наркопотребителей для германского бюджета может составить 4,7 млрд евро в год.
При этом Германия является членом Единой конвенции о наркотических средствах ООН 1961 г., которая запрещает импорт и экспорт каннабиса. Таким образом, Германии придется выращивать марихуану на своей территории.
В настоящее время марихуана полностью легализована только в двух странах — Уругвае и Канаде. Частично наркотик разрешен в 30 странах, а также в ряде штатов США.