Исследование «Яндекса» показало изменение русского языка за 100 лет

Специалисты «Яндекса» провели исследование того, как изменились значения слов в русском языке за 100 лет. Для этого они сравнили дневниковые записи начала XX в. с текстами в современных блогах. Исследование приурочено к годовщине со дня рождения составителя «Толкового словаря живого великоруссого языка» Владимира Даля.