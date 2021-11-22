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Общество

Исследование «Яндекса» показало изменение русского языка за 100 лет

Ведомости

Специалисты «Яндекса» провели исследование того, как изменились значения слов в русском языке за 100 лет. Для этого они сравнили дневниковые записи начала XX в. с текстами в современных блогах. Исследование приурочено к годовщине со дня рождения составителя «Толкового словаря живого великоруссого языка» Владимира Даля.

Аналитики рассказали, что некоторые слова за век изменили свое значение. Например, «капот» из домашнего платья превратился в крышку моторного отсека автомобиля, «декрет» — из постановления, имеющего силу закона, в отпуск по уходу за ребенком, «питомец» — из воспитанника-ребенка в домашнее животное.

Слово «подкаблучник» не употреблялось 100 лет назад. Оно появилось в русском языке в конце 1920-х гг. и изначально обозначало часть обуви, а затем получило переносное значение. Некоторые слова за век практически вышли из употребления: нескладица (беспорядок), лганье (вранье), заручка (помощь), инфлюэнца (грипп), дрянность (мерзость), захолонуть (застыть), конфекта (конфета), мазурик (мошенник) и т. д.

Слова «неадекватный» и «зашкаливать» ранее употреблялись в научных и специализированных текстах, а слово «ценник» употреблялось в значении «список цен». В 1980-е гг. оно приобрело современное значение: «этикетка с указанием цены». Слово «стресс» пришло в русский язык из английского в 1960-е гг. Под влиянием английского языка слово «кликать» поменяло свой смысл: ранее его употребляли в значении «звать». 

Ранее Оксфордский словарь назвал словом 2021 г. vax («вакцинация», «вакцинироваться»), Институт Пушкина — слово «спутник», Кембриджский словарь — «настойчивость» (perseverance).

Ранее по теме: Кембриджский словарь назвал слово года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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