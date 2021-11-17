Кембриджский словарь назвал слово года

Пик поисков значения слова пришелся на период с 18 по 24 февраля, после того как марсоход НАСА Perseverance высадился на Марс. «Настойчивость была выбрана словом года не только из-за большого объема поисков. Это слово отражает непоколебимую волю людей во всем мире никогда не сдаваться, несмотря на многочисленные вызовы 2021 г.», — отметили филологи.