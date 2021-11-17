Кембриджский словарь назвал слово года
Словом года по версии Кембриджского словаря стала «настойчивость» (perseverance), говорится на сайте словаря. В течение 2021 г. значение этого слова посмотрели в словаре более 243 000 раз.
Пик поисков значения слова пришелся на период с 18 по 24 февраля, после того как марсоход НАСА Perseverance высадился на Марс. «Настойчивость была выбрана словом года не только из-за большого объема поисков. Это слово отражает непоколебимую волю людей во всем мире никогда не сдаваться, несмотря на многочисленные вызовы 2021 г.», — отметили филологи.
В 2020 г. Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово и составил список наиболее часто упоминаемых. В него вошли «лесные пожары», «импичмент», «коронавирус» и COVID-19, «локдаун», «белорусский» и др. Оксфордский словарь назвал словом 2021 г. vax («вакцинация», «вакцинироваться»), Институт Пушкина — слово «спутник».