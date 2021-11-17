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Кембриджский словарь назвал слово года

Ведомости

Словом года по версии Кембриджского словаря стала «настойчивость» (perseverance), говорится на сайте словаря. В течение 2021 г. значение этого слова посмотрели в словаре более 243 000 раз. 

Пик поисков значения слова пришелся на период с 18 по 24 февраля, после того как марсоход НАСА Perseverance высадился на Марс. «Настойчивость была выбрана словом года не только из-за большого объема поисков. Это слово отражает непоколебимую волю людей во всем мире никогда не сдаваться, несмотря на многочисленные вызовы 2021 г.», — отметили филологи.

В 2020 г. Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово и составил список наиболее часто упоминаемых. В него вошли «лесные пожары», «импичмент», «коронавирус» и COVID-19, «локдаун», «белорусский» и др. Оксфордский словарь назвал словом 2021 г. vax («вакцинация», «вакцинироваться»), Институт Пушкина — слово «спутник».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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