Институт Пушкина назвал «спутник» словом года

На втором месте по частоте использования — слово «Афганистан»: его стали использовать в 6,5 раза чаще в обсуждениях ситуации в стране. Третье место заняло словосочетание «Северный поток» — его употребляли в пять раз чаще в 2021 г. На четвертом месте — «перепись», на пятом — «импичмент». Также выросла частота использования слов «QR-код», «антипрививочник» и «антиваксер».