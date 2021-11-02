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Институт Пушкина назвал «спутник» словом года

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Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина назвал «спутник» словом года, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу. 

«По результатам анализа на первое место вышло слово "спутник", его в 2021 г. стали употреблять в девять раза чаще, чем раньше. Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом», — рассказали в институте. 

На втором месте по частоте использования — слово «Афганистан»: его стали использовать в 6,5 раза чаще в обсуждениях ситуации в стране. Третье место заняло словосочетание «Северный поток» — его употребляли в пять раз чаще в 2021 г. На четвертом месте — «перепись», на пятом — «импичмент». Также выросла частота использования слов «QR-код», «антипрививочник» и «антиваксер». 

Оксфордский словарь в этом году назвал словом года vax («вакцинация», «вакцинироваться»).

В 2020 г. институт Пушкина назвал словами года «самоизоляцию» и «обнуление». Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово и составил список наиболее часто упоминаемых. В него вошли «лесные пожары», «импичмент», «коронавирус» и «COVID-19», «локдаун», «белорусский» и другие. 

Словарь Collins назвал словом 2020 г. «локдаун». Составители американского толкового словаря Merriam-Webster назвали словом уходящего года существительное «pandemic» («пандемия»). По версии «Яндекса», словами года стали «карантин», «пропуск» и «Конституция».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных