Институт Пушкина назвал «спутник» словом года
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина назвал «спутник» словом года, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
«По результатам анализа на первое место вышло слово "спутник", его в 2021 г. стали употреблять в девять раза чаще, чем раньше. Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом», — рассказали в институте.
На втором месте по частоте использования — слово «Афганистан»: его стали использовать в 6,5 раза чаще в обсуждениях ситуации в стране. Третье место заняло словосочетание «Северный поток» — его употребляли в пять раз чаще в 2021 г. На четвертом месте — «перепись», на пятом — «импичмент». Также выросла частота использования слов «QR-код», «антипрививочник» и «антиваксер».
Оксфордский словарь в этом году назвал словом года vax («вакцинация», «вакцинироваться»).
В 2020 г. институт Пушкина назвал словами года «самоизоляцию» и «обнуление». Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово и составил список наиболее часто упоминаемых. В него вошли «лесные пожары», «импичмент», «коронавирус» и «COVID-19», «локдаун», «белорусский» и другие.
Словарь Collins назвал словом 2020 г. «локдаун». Составители американского толкового словаря Merriam-Webster назвали словом уходящего года существительное «pandemic» («пандемия»). По версии «Яндекса», словами года стали «карантин», «пропуск» и «Конституция».