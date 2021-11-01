Оксфордский словарь назвал слово 2021 года

«Vax — это наш мир 2021 г. Когда наши лексикографы начали копаться в наших данных корпуса английского языка, быстро стало очевидно, что vax — особенно поразительный термин. Относительно редкое слово в нашем корпусе до этого года, к сентябрю оно встречалось более чем в 72 раза чаще, чем в то же время в прошлом году», — говорится в сообщении.