Россияне назвали «коронавирус» словом 2020 года
Слово «коронавирус» является самым популярным словом в 2020 г., считает 61% россиян. Об этом говорится в результатах опроса ВЦИОМ, представленного в ходе пресс-конференции главой центра Валерием Федоровым, сообщили «РИА Новости». В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек.
Согласно результатам опроса, на втором месте по популярности — «поправки к Конституции» (29%), на третьем месте расположились слова «самоизоляция», «дистанционное образование» и «врачи» (по 23%), на четвертом месте слово «кризис» (19%), на пятом — «неопределенность» (16%). На шестом месте по популярности слово «вакцина» — за него проголосовали 12% респондентов, на седьмом месте — «удаленная работа» — 11%.
Ранее словарь Collins назвал «локдаун» словом 2020 г. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина назвал словами года «самоизоляцию» и «обнуление». Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово и составил список наиболее часто упоминаемых в 2020 г. В него вошли «лесные пожары», «импичмент», «коронавирус» и «COVID-19», «локдаун», «белорусский» и другие. Составители американского толкового словаря Merriam-Webster назвали словом уходящего года существительное «pandemic» («пандемия»). По версии «Яндекса», словами года стали «карантин», «пропуск» и «Конституция».