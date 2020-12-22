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Россияне назвали «коронавирус» словом 2020 года

Ведомости

Слово «коронавирус» является самым популярным словом в 2020 г., считает 61% россиян. Об этом говорится в результатах опроса ВЦИОМ, представленного в ходе пресс-конференции главой центра Валерием Федоровым, сообщили «РИА Новости». В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек.

Согласно результатам опроса, на втором месте по популярности — «поправки к Конституции» (29%), на третьем месте расположились слова «самоизоляция», «дистанционное образование» и «врачи» (по 23%), на четвертом месте слово «кризис» (19%), на пятом — «неопределенность» (16%). На шестом месте по популярности слово «вакцина» — за него проголосовали 12% респондентов, на седьмом месте — «удаленная работа» — 11%. 

Ранее словарь Collins назвал «локдаун» словом 2020 г. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина назвал словами года «самоизоляцию» и «обнуление». Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово и составил список наиболее часто упоминаемых в 2020 г. В него вошли «лесные пожары», «импичмент», «коронавирус» и «COVID-19», «локдаун», «белорусский» и другие. Составители американского толкового словаря Merriam-Webster назвали словом уходящего года существительное «pandemic» («пандемия»). По версии «Яндекса», словами года стали «карантин», «пропуск» и «Конституция». 

Ранее по теме: «Яндекс» назвал три слова 2020 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных