Россияне назвали «коронавирус» словом 2020 года

Ранее словарь Collins назвал «локдаун» словом 2020 г. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина назвал словами года «самоизоляцию» и «обнуление». Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово и составил список наиболее часто упоминаемых в 2020 г. В него вошли «лесные пожары», «импичмент», «коронавирус» и «COVID-19», «локдаун», «белорусский» и другие. Составители американского толкового словаря Merriam-Webster назвали словом уходящего года существительное «pandemic» («пандемия»). По версии «Яндекса», словами года стали «карантин», «пропуск» и «Конституция».