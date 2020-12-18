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«Яндекс» назвал три слова 2020 года

Ведомости

Словами 2020 г. по версии «Яндекса» стали «карантин», «пропуск» и «Конституция». Аналитики проанализировали поисковые запросы за десять лет и выявили слова, употребление которых в разные годы учащалось более чем в три раза.

Также компания выяснила, на какие слова приходился всплеск запросов за последние десять лет. В 2011 г., по данным «Яндекса», главными словами стали «планшет», «купон» и «дефолт», в 2012 г. – «мультиварка», «мемы» и «ультрабук», в 2013 г. – «метеорит», «плейкаст» и «промокод», в 2014 г. – «майдан», «годж»и и «санкции», в 2015 г. – «тверк», «кек» и «слипоны», в 2016 г. – «гироскутер», «петиция» и «вейп», в 2017 г. – «спиннер», «майнинг» и «криптовалюта», в 2018 г. – «слайм», «каршеринг» и «сквиши», в 2019 г. – «рецессия», «постирония» и «люстрации».

Ранее словарь Collins назвал «локдаун» словом 2020 г. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина назвал словами года «самоизоляцию» и «обнуление». Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово и составил список наиболее часто упоминаемых в 2020 г. В него вошли «лесные пожары», «импичмент», «коронавирус» и «COVID-19», «локдаун», «белорусский» и другие. Составители американского толкового словаря Merriam-Webster назвали словом 2020 г. существительное «pandemic» («пандемия»).

Ранее по теме: Словарь Merriam-Webster выбрал «пандемию» словом 2020 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных