«Яндекс» назвал три слова 2020 года

Также компания выяснила, на какие слова приходился всплеск запросов за последние десять лет. В 2011 г., по данным «Яндекса», главными словами стали «планшет», «купон» и «дефолт», в 2012 г. – «мультиварка», «мемы» и «ультрабук», в 2013 г. – «метеорит», «плейкаст» и «промокод», в 2014 г. – «майдан», «годж»и и «санкции», в 2015 г. – «тверк», «кек» и «слипоны», в 2016 г. – «гироскутер», «петиция» и «вейп», в 2017 г. – «спиннер», «майнинг» и «криптовалюта», в 2018 г. – «слайм», «каршеринг» и «сквиши», в 2019 г. – «рецессия», «постирония» и «люстрации».