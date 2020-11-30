Словарь Merriam-Webster выбрал «пандемию» словом 2020 года

Число поисковых запросов по слову «пандемия» начало расти с 20 января, когда в США был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, отмечается в сообщении. 3 февраля, когда первый пациент с коронавирусом в США был выписан из больницы, число просмотров слова выросло на 1621% по сравнению с 2019 г. К началу марта число просмотров выросло на 4000%, самый большой рост числа запросов был зарегистрирован 11 марта — 115 806% по сравнению с 2019 г. В этот день Всемирная организация здравоохранения официально объявила о пандемии коронавируса.