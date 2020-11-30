Словарь Merriam-Webster выбрал «пандемию» словом 2020 года
Составители американского толкового словаря Merriam-Webster назвали словом 2020 г. существительное «pandemic» («пандемия»), говорится на сайте словаря.
«Основываясь на статистическом анализе слов, которые просматриваются в чрезвычайно большом количестве в нашем онлайн-словаре, а также показывают значительный рост трафика в годовом исчислении, словом 2020 г. по версии словаря Мерриам-Вебстер стала "пандемия"», — говорится в сообщении.
Число поисковых запросов по слову «пандемия» начало расти с 20 января, когда в США был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, отмечается в сообщении. 3 февраля, когда первый пациент с коронавирусом в США был выписан из больницы, число просмотров слова выросло на 1621% по сравнению с 2019 г. К началу марта число просмотров выросло на 4000%, самый большой рост числа запросов был зарегистрирован 11 марта — 115 806% по сравнению с 2019 г. В этот день Всемирная организация здравоохранения официально объявила о пандемии коронавируса.
В словаре рассказали, что пандемия — это «вспышка болезни, которая происходит на обширной географической территории (например, в нескольких странах или континентах) и обычно затрагивает значительную часть населения». Слово имеет греческие корни: pan означает «все» или «каждый», а dēmos означает «люди»; его буквальное значение — «всех людей».
Ранее словарь Collins назвал «локдаун» словом 2020 г. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина назвал словами года «самоизоляцию» и «обнуление». Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово 2020 г. В список наиболее часто упоминаемых слов в 2020 г. вошли «лесные пожары», «импичмент», «коронавирус» и «COVID-19», «локдаун», «белорусский» и другие.